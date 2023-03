Une batterie domestique ou des panneaux solaires supplémentaires: qu’est-ce qui est le plus avantageux pour vous?

La hausse des prix l’électricité a rendu les tarifs d’injection intéressants pour ceux qui possèdent des panneaux solaires. Les compagnies d’électricité offrent un tarif correct pour l’électricité produite en excédent par les ménages. La batterie domestique, qui stocke l’énergie aux heures de pointe, présente-t-elle encore des avantages ?

Bien que la prime accordée aux familles qui investissent dans des panneaux solaires ait été réduite, ceux-ci reste particulièrement intéressante en termes de retour sur investissement. C’est l’avis de trois experts interrogés récemment par nos collègues de Trends. En installant des panneaux solaires sur votre toit, vous assurez l’avenir de votre maison et vous vous préparez pour le jour où vous consommerez encore plus d’électricité. En effet, il y a de fortes chances que vous passiez, dans un avenir plus ou moins proche, d’une chaudière au gaz à une pompe à chaleur ou d’une voiture à essence à une voiture électrique. Plus il y a de panneaux solaires et mieux c’est, ont affirmé les experts en énergie.

Le professeur Jan Cappelle de la KU Leuven, spécialisé dans les systèmes et applications d’énergie électrique, a également souligné que l’augmentation de la demande en électricité était un argument en faveur d’un investissement plus important que ce qui est strictement nécessaire pour obtenir une prime ou une réduction d’impôts. Mais M. Cappelle n’est pas un grand défenseur des batteries domestiques qui permettent aux ménages de stocker leur propre énergie. « Lors d’une journée ensoleillée, vous produisez de l’énergie pendant environ cinq heures. Vous pouvez alors produire 20 kWh ce jour-là avec une installation de 4 kilowattheures (kWh), mais aujourd’hui on installe des batteries de 5 kWh. Vous continuez donc à injecter 15 kWh dans le réseau. Plus tard, vous aurez peut-être une voiture électrique dans votre garage qui peut stocker 60 kWh. S’il est donc préférable d’installer autant de panneaux solaires que possible, investir dans des batteries est nettement moins intéressants », a-t-il déclaré à Trends.

Modèle de revenu de la batterie

Un lecteur de Trends a réagi à cet article. Il a récemment fait l’important investissement de 14 panneaux solaires, d’une capacité de 14 kWh, mais il a également fait installer trois batteries domestiques d’une capacité totale de 10,4 kWh. « C’est le meilleur investissement que j’ai fait jusqu’à présent dans ma maison. Je suis maintenant indépendant à 80-90% du réseau », écrit-il dans un message adressé à la rédaction.

Ce lecteur fait notamment référence aux contrats d’électricité dynamiques. Les plus grands fournisseurs d’énergie sont également tenus de proposer un tarif dans lequel le prix de l’électricité est fixé en temps réel. Engie, Luminus, Eneco, TotalEnergies et Mega proposent un tel contrat. Le prix varie d’heure en heure en fonction de l’offre et de la demande en énergie du moment. Dans le cadre de telles formules, la batterie domestique est très avantageuse, souligne notre lecteur. « Vous pouvez charger la batterie aux heures creuses et donc bon marché et la décharger aux heures où la redevance est la plus élevée. »

Trends s’est renseigné auprès d’Engie, le seul fournisseur sur le marché à proposer un tarif d’électricité dynamique depuis des années, avant qu’il ne devienne obligatoire. « Cette approche est le scénario idéal. Elle est très intéressante, même s’il faut du temps pour repérer les heures pleines et les heures creuses. Mais nous constatons que de plus en plus de gens se tournent vers ce scénario, en combinaison avec notre application Smart. Les systèmes intelligents ne feront que faciliter les choses à l’avenir », explique Hellen Smeets, porte-parole.

Intérêt individuel ou intérêt sociétal

Le professeur Cappelle reconnaît que l’investissement fait dans une batterie domestique peut être rentabilisé, mais il continue à mettre l’accent sur les panneaux solaires plutôt. Il répond à la situation décrite par notre lecteur. « Supposons que vous produisiez 30 kWh avec une telle installation pendant les heures de pointe, vous pouvez en stocker 10 kWh et injecter le reste dans le réseau. Pour chaque kilowattheure injecté dans la batterie, 10 % d’énergie supplémentaire sont perdus. Je suis convaincu qu’au final il est plus avantageux d’investir dans encore plus dans les panneaux solaires ».

Le professeur souligne également l’importance sociétale des panneaux solaires. « Dans cet exemple, la personne injectera encore dans le réseau de l’énergie aux heures de pointe. Nous avons donc intérêt à investir dans ce réseau. Nous n’avons pas de surplus d’énergie renouvelable. Sur une base annuelle, l’énergie solaire ne couvre que 6,6 % de nos besoins en électricité. Le graphique ci-dessous montre que la part de l’énergie solaire n’a pas augmenté au fil des ans. Pieterjan Verhaeghen, le CEO de l’entreprise énergétique Bolt Energie, soulignait déjà lui aussi que notre pays est en mauvaise posture en matière de production d’énergie verte. « Après Malte et le Luxembourg, la Belgique est le pays de l’UE qui produit le moins d’énergie renouvelable.

La part de l’énergie solaire n’augmente pas dans notre pays

(Source: KULeuven)

Participer au bilan énergétique

Un problème bien connu est que les panneaux solaires ont un rendement maximal pendant les heures de pointe. Il s’agit des cinq heures par jour où l’on injecte le plus d’énergie dans notre réseau. « Nous produisons des quantités massives d’électricité aux moments où nous consommons moins. Il y a aussi des moments où nous ne produisons pas d’électricité avec les panneaux solaires. Nous venons d’une situation où la production était ajustée à la demande, mais nous sommes en train de changer ce comportement. Nous devons tous consommer davantage aux moments où la production est la plus importante », a déclaré Marie-Laure Vanwanseele, porte-parole de l’opérateur Elia.

Mme Vanwanseele estime qu’une batterie domestique peut également apporter une contribution positive à ce système. « Une batterie intelligente peut participer à cet équilibre. Il y a donc un modèle de revenu pour le propriétaire, mais il y a aussi une pertinence sociale. Pour maintenir l’équilibre du réseau, nous avons déjà conclu des accords avec des entreprises. Colruyt, par exemple, ajuste la température de ses réfrigérateurs en fonction des besoins du réseau. Les particuliers peuvent également y participer.

M. Vanswanseele estime que de gros investissements sont nécessaires dans le système de transition si nous voulons tous injecter de l’énergie en même temps, sans la consommer. Le professeur Jan Cappelle plaide, quant à lui, plutôt pour des investissements dans notre réseau électrique.

Investir dans notre réseau électrique

Le gestionnaire de réseau Fluvius est responsable du réseau basse tension et donc de l’injection d’électricité sur le réseau par les particuliers. « Fluvius a estimé le nombre croissant de panneaux solaires, conformément à la politique menée par le gouvernement flamand. Cela fait partie de notre plan d’investissement pour les 10 prochaines années », a déclaré Björn Verdoodt, porte-parole de Fluvius. « Les investissements dans le réseau de distribution sont absolument nécessaires. Notre réseau est performant pour répondre à la demande actuelle, mais nous devons être prêts pour répondre aussi à la demande de demain et à l’essor des panneaux solaires, des pompes à chaleur et des voitures électriques. Nous prévoyons donc d’investir 40 % du réseau basse tension et 13 % du réseau moyenne tension. Tel est notre plan d’investissement jusqu’en 2032. Il y a aussi beaucoup de choses que nous pouvons faire pour limiter la pression sur le réseau. Le tarif de capacité est une chose, mais nous croyons aussi en une utilisation rationnelle du réseau grâce à des batteries domestiques intelligentes, ou à des boilers et des pompes à chaleur contrôlées de manière intelligente.

La voiture électrique comme batterie

En principe, vous pouvez utiliser votre voiture électrique comme une batterie. Grâce à la technologie émergente de la charge bidirectionnelle, vous pouvez décharger l’énergie de votre voiture lorsque vous ne produisez pas d’électricité à partir de vos panneaux solaires. Le professeur Jan Cappelle souligne aussi que la capacité des batteries des voitures augmente.

On peut néanmoins s’inquiéter du fait que la voiture électrique n’est pas une solution pour tout le monde. « La voiture électrique reste relativement chère. Je ne pense pas que tout le monde pourra bientôt échanger sa voiture thermique contre une voiture électrique ». Fluvius doit préparer le réseau électrique à l’essor des voitures électriques. Le gestionnaire de réseau prévoit 1,5 million de voitures électriques d’ici 2030. Aujourd’hui, un peu moins de 6 millions de ces véhicules circulent sur les routes belges.

Le professeur Cappelle est donc clairement favorable à investir dans de plus nombreux panneaux solaires plutôt que dans l’installation d’une batterie domestique. Les gestionnaires de réseau belges ne peuvent pas dire quel scénario – des panneaux solaires supplémentaires ou une batterie domestique – est le plus souhaitable, compte tenu de l’état de notre réseau et de nos objectifs en matière d’énergie renouvelable. Ils soulignent que c’est aux gouvernements de mettre en œuvre des politiques qui poussent les ménages dans la bonne direction. En janvier de cette année, le gouvernement flamand a réduit de moitié la prime accordée aux familles qui investissent dans des panneaux solaires. Et à partir du 1er avril 2023, il n’y aura plus de prime pour ceux qui investissent dans une batterie domestique.