Révélez l’impact positif de votre société

Après une première édition très réussie en 2022, Trends-Tendances prépare la deuxième mouture des Trends Impact Awards récompensant les entreprises et associations qui développent des initiatives en matière de durabilité. Nous partons donc une nouvelle fois à la recherche de projets qui s’engagent pour la défense d’un monde meilleur…

Le changement, c’est hier! Face aux enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux, la plupart des entreprises, conscientes comme les citoyens de l’urgence nécessaire du changement, multiplient les initiatives pour assurer leur transition en vue de devenir des entités plus durables. Les questions telles que le changement climatique, la pollution et la destruction de la biodiversité sont devenues des défis majeurs pour notre planète, et les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la lutte engagée pour les relever.

Petites ou grandes, toutes ont désormais conscience qu’elles doivent prendre action afin de réduire leur empreinte environnementale. De même, elle connaissent leur impact significatif sur les communautés locales et les personnes qui travaillent pour elles. Voilà pourquoi elles intègrent désormais toujours plus de politiques sociales, notamment en matière de diversité et d’inclusion, de santé et de sécurité, etc.

Gestes quotidiens

Recherche de la neutralité carbone, attention portée à la diversité et à l’inclusion, transformation vers un fonctionnement plus local, voire circulaire… Les initiatives en matière d’impact, répondant aux critères européens, peuvent prendre des formes diverses et dans de nombreux domaines. Mais toutes témoignent de l’engagement des sociétés et des associations (ASBL, etc.).

Dans le domaine des défis environnementaux, quasi toutes les sociétés ont adopté des gestes du quotidien comme le recyclage des déchets, l’évolution du parc automobile vers l’électrique, le choix de prestataires peu émetteurs en CO2, la mise en place de politiques paperless, etc. Des mesures qui n’ont rien d’anecdotique quand on parle de grandes entreprises ou d’un grand nombre de petites structures.

Les gagnants 2022 ont été distingués parmi 300 entreprises inscrites. © Leyla Hesna

Autre grand volet environnemental: l’utilisation de technologies propres et des sources d’énergie renouvelable pour réduire les émissions de CO2. Un enjeu majeur, surtout dans l’industrie. En 2019 encore, la part des gaz à effet de serre émis par à l’industrie était de 47% pour la Belgique, d’après les chiffres de Canopea, fédération wallonne d’associations environnementales.

Au nom de la neutralité carbone, devenue depuis quelques années le graal à afficher, et sachant que la transition peut également constituer une source non négligeable de réduction de coûts, pas mal de firmes sont passées à l’action, d’Apple à Proximus en passant par la plupart des PME. Voyez le géant du dragage Deme. Primé l’an passé aux Trends Impact Awards, il a installé pas moins de 2.700 éoliennes dans des parcs offshores, représentant une capacité de plus de 13 gigawatts.

Lire aussi | Découvrez les 11 entreprises lauréates des Trends Impact Awards 2022

Certaines entreprises adoptent carrément des modèles économiques circulaires afin de réduire leur impact environnemental. Des modèles qui impliquent de réutiliser, de réparer et de recycler les produits et les matériaux autant que possible plutôt que de les jeter. Au point parfois de construire tout leur business sur cette approche circulaire. C’est par exemple le cas de Gramitherm, PME de Sambreville qui transforme des herbes coupées naturelles en des panneaux d’isolation. La production est vertueuse puisqu’elle ne génère aucun déchet. Le jus récupéré est utilisé pour produire du biogaz et les chutes de panneaux sont recyclées. Gramitherm a aussi reçu un Trends Impact Award l’an dernier.

Nouvelles catégories

Bien sûr, dans le monde de l’entreprise, tout n’est pas encore parfait, loin de là. La semaine passée, Canopea soulignait par exemple que les entreprises belges n’intégraient pas encore assez le voyage d’affaires dans leur stratégie verte. Mais la transition est de plus en plus en cours. Et pour mettre en lumière toutes les initiatives positives des entreprises et associations belges en matière d’impact, Trends-Tendances vient de lancer officiellement la deuxième édition de ses Trends Impact Awards.

Pour rappel, ceux-ci récompensent les entreprises et associations qui mettent en œuvre (ou ayant mis en œuvre) des stratégies qui génèrent un impact positif et créent de la valeur durable conformément aux critères ESG clés et aux objectifs SDG des Nations unies. L’an passé, 181 nominés étaient en lice pour remporter l’un des prix des six catégories épinglées, ou même le Trends Global Impact Award qui primait l’initiative à impact affichant une approche multi-facette au travers des différentes catégories (environnement, résilience, diversité et inclusion, etc.).

Dans cette compétition, de grands acteurs comme Deme ou Vivaqua ont côtoyé de plus petites structures comme Galler ou Les Petits Riens parmi les lauréats. Et même des ASBL comme EducIT qui promeut le numérique inclusif dans les écoles ont été primées, rappelant combien la pertinence du projet ne dépend pas de la taille de la structure.

Lire aussi | Trends Impact Awards: l’ASBL EducIT entend gommer la fracture numérique

Cette année, conscients du rôle fondamental d’exemple et d’inspiration que peuvent incarner les entreprises pionnières, les Trends Impact Awards se développent pour encore mieux accueillir l’ensemble des problématiques. A cette fin, deux nouvelles catégories ont été créées: mobilité ainsi que climat & énergie. Les candidatures sont ouvertes dès à présent et ce jusqu’au 7 mai. Les organisations retenues seront invitées à défendre leur projet, en juin, devant les membres des différents jurys. Avant une grande soirée.