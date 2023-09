Podcast: Zakia Khattabi, ministre fédérale du Climat

La ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi insiste sur l’importance d’avoir un cadre cohérent (et c’est le rôle du politique) pour réussir la transition de notre économie.

« De plus en plus, les entreprises sont conscientes des enjeux climatiques et essaient d’agir, explique Zakia Khattabi. Pour être efficaces, elles ont cependant besoin d’un cadre et ça, c’est la responsabilité du politique. »