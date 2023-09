Une brique qui capte le CO2, le challenge relevé par la société Vandersanden

La société limbourgeoise Vandersanden a mis au point une brique qui n’est pas cuite au four, mais durcie par l’apport de CO2 venant d’autres usines. Cette innovation sera mise sur le marché l’an prochain.

Produire une brique négative en CO2, c’est le défi relevé par la firme Vandersanden (Bilzen). Elle a réussi à fabriquer une brique de parement qui n’est pas cuite dans un four à gaz, mais durcie dans une chambre remplie de CO2, provenant d’autres usines, notamment sidérurgiques. Par un processus naturel dit de carbonation, l’apport de CO2 solidifie l’ensemble et lui donne un aspect comparable au calcaire. Une tonne de briques intègre ainsi jusqu’à 60 kg de CO2.

« Cette innovation nous rapproche encore un peu plus de notre promesse d’un avenir neutre en CO2, déclare Rudi Peeters, CEO de Vandersanden. Avec cette brique de parement, nous contribuons, en tant que fabricant, à une plus grande circularité et à une réduction de l’empreinte CO2 dans l’ensemble du secteur de la construction. » L’entreprise vise la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Economie circulaire

Les briques de Vandersanden se revendiquent en outre de l’économie circulaire, car elles ne contiennent que 20% de matières premières primaires (eau et sable), le reste étant composé de résidus minéraux de l’industrie sidérurgique.

Cette brique de parement circulaire et négative en CO2 a été baptisée « Pirrouet ». Elle sera produite dans l’usine du groupe à Lanklaar, dans l’est du Limbourg, près de la frontière avec les Pays-Bas. La brique Pirrouet devait être disponible sur le marché belge au premier trimestre 2024.

Vandersanden est une société familiale qui emploie 850 personnes, sur neuf sites de production en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces usines produisent plus de 600 millions de briques chaque année.