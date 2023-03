Pas de saumon made in Ostende?

Des associations protestent contre l’installation de la plus grande nurserie terrestre de saumons en Europe.

Diverses associations ont une nouvelle fois protesté contre l’installation sur la côte belge de la plus grande nurserie terrestre de saumons en Europe.

La société norvégienne Columbi Salmon estime plus écologique d’élever ce poisson sur terre plutôt que dans la mer et lorgne depuis un moment déjà Ostende où elle compte investir quelque 150 millions d’euros dans la construction d’une ferme salmonicole. Les eaux utilisées pour la production de smolts (jeunes saumons) seraient transférées vers une installation aquaponique capable de produire annuellement 4.000 tonnes de salades, et les boues seraient converties en biogaz.

“Trois millions de saumons par an qui se retrouveront un peu comme dans un élevage en batterie! Interdit pour l’élevage au sol, ce système serait autorisé en pisciculture”, s’indignent diverses associations écologiques, et ce d’autant plus que la province de Flandre-Occidentale a déjà accordé le permis de bâtir.

D’après la VRT