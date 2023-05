Newtree Impact investit dans Heura, leader espagnol des aliments à base de plantes

C’est le 13ème investissement de Newtree Impact. Et c’est un des plus importants.

La holding belge à impact a investi 1,5 million d’euros dans Heura, un des leaders européens du « plant based » (des aliments à base de plantes qui ressemblent à de la viande ou du poisson). Ce substitut permet de nourrir la planète en émettant beaucoup moins de CO2, en réduisant drastiquement la consommation, d’eau…

Le secteur du « plan based » pèse déjà 4 milliards d’euros en Europe et devrait atteindre 7,5 milliards en 2028.

Un crowdfunding important

« Heura Food est une société de Barcelone dans laquelle nous avons investi 1,5 million d’euros et qui vient également de réaliser un crowdfunding, explique le CEO de Newtree Impact Benoît de Bruyn. C’est une société intéressante sous plusieurs aspects. Le crow funding qu’elle vient de réaliser est le plus important de la plateforme Crowd Cube, ce qui montre encore qu’il a des investisseurs présents pour ce type de projet. Heura a levé 3,4 millions d’euros via 3.600 nouveaux investisseurs ».

Autre élément important : la société est active dans le « plant based » (des substituts végétaux à la viande, NDLR). Un secteur de l’industrie alimentaire où il y a beaucoup de mouvement. On songe à Société Impossible Foods ou à Beyond Meat (cotée en Bourse,),…. Le but est de remplacer la viande par des aliments des aliments végétaux. Heura le fait avec un ensemble d’éléments uniques basé sur le régime méditerranéen.

Heura a démarré en 2017, en Espagne et elle est devenue market leader en Europe. Elle a réalisé l’an dernier une croissance de 80% (elle a réalisé un chiffre d’affaires de 31,4 millions d’euros, contre 17,7 millions en 2021 et la dynamique de croissance se poursuit cette année. Heura a 25 % de part de marché en Espagne et elle réalise à elle seule 80% de la croissance du secteur dans ce pays.

Coche toutes les cases

« Cette croissance nous a séduit, d’autant plus que l’équipe est remarquable, poursuit Benoît de Bruyn. Elle est « mission driven » et poursuit le même objectif que Newtree Impact : changer l’écosystème alimentaire pour contrecarrer le changement climatique. Je dirai que leurs produits cochent toutes les cases : ils permettent de réduire la consommation d’eau ,les émissions de CO2, mais ils sont aussi savoureux, nutritifs et répondent à tous les besoins des consommateurs ».

Heura est propriétaire de plusieurs brevets et commercialise actuellement 15 produits (substitut de poulet, porc, bœuf et poisson). Des produits disponibles dans plus de 22 500 points de vente, dans une vingtaine de marchés (Espagne, France, Royaume-Uni, Belgique…). On retrouve la marque chez Colruyt, Carrefour, Leclerc, Monoprix…

Mais, ajoute Benoît de Bruyn, un autre élément remarquable concernant la société est la communauté que l’entreprise a réussi à créer. Au fil de trois crowdfundings réalisés jusqu’à présent, elle rassemble désormais 10.600 investisseurs particuliers, auxquels s’ajoutent quelques investisseurs institutionnels. Et sur les réseaux sociaux, Heura a réussi à fédérer une communauté de 425.000 personnes. « C’est la plus grosse communauté du secteur », note Benoît de Bruyn.