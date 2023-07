L’hémisphère nord suffoque au pic des vagues de chaleur

Le feu en Grèce et au Canada, l’étuve en Italie, en Espagne ou aux Etats-Unis, et des records en France: l’hémisphère Nord suffoque et brûle sous les vagues de chaleur qui se sont renforcées mardi et concernent aussi la Chine et le Japon.

Après Cerbère, c’est la canicule Charon, du nom du passeur des Enfers, qui enveloppe le littoral nord-méditerranéen.

En Grèce, les pompiers ont connu une deuxième « journée difficile » dans la lutte contre plusieurs incendies de forêt malgré une amélioration dans des zones balnéaires menacées, proches d’Athènes.

Pas moins de 47 incendies se sont déclarés au cours des dernières 24 heures, selon les pompiers. Deux d’entre eux, à l’ouest d’Athènes, n’étaient toujours pas maîtrisés en fin de journée.

Et une nouvelle canicule, avec des maximales de 44°C, est déjà attendue à partir de jeudi en Grèce.

En Italie, 20 villes sont placées en alerte rouge, de Bolzano au pied des Alpes à Palerme en Sicile, en passant par Venise, Bologne, Florence, Rome, Naples et Cagliari, ville de Sardaigne qui a connu 39°C.

A Rome, le mercure a atteint les 40°C, à peine moins que le record local de 40,5°C datant d’août 2007. Cela n’a pas freiné les touristes dans la Ville éternelle, où 2.500 fontaines d’eau potable et fraîche leur permettent de se désaltérer.

Mardi en début d’après-midi, la température la plus élevée relevée en Italie, qui détient le record de chaleur pour l’Europe continentale, avec 48,8°C mesurés en Sicile le 11 août 2021, était de 44°C à Raguse, dans cette même région.

Antoinette Douce, une assistante comptable française de 42 ans, a préféré quitter la capitale italienne pour le bord de mer. « Au lieu de visiter l’intérieur de Rome, on s’est dit +on va venir prendre l’air et profiter de la mer+ », dit-elle à l’AFPTV sur la plage de Fregene, à une heure de route.

Les autorités ont dû prendre des mesures de précaution particulières pour protéger jeunes et anciens de la fournaise.

« Nous ne faisons pas faire de sport aux enfants et nous alternons, trois jours à la mer, trois jours en forêt », explique à l’AFP Morgana Cucca, la responsable d’un centre à Lanusei, en Sardaigne.

45,3°C en Catalogne

Le sud et le nord-est de l’Espagne sont aussi écrasés par la chaleur.

Plusieurs régions ont été placées en alerte rouge en raison du « danger extrême » induit par ces températures, tandis que les pompiers continuent de lutter contre un incendie ayant ravagé 3.500 hectares dans l’archipel des Canaries.

Selon l’Agence météorologique espagnole (Aemet), les températures ont atteint 45,3°C à Figueres, en Catalogne (nord-est), et 43,7°C dans les îles Baléares.

De nombreux records ont été dépassés mardi dans le sud de la France, essentiellement en altitude dans les Alpes (est), les Pyrénées (ouest) et l’île de Corse, ont annoncé les services météorologiques. Ces records sont 8°C à 11,9°C au-dessus des normales de saison.

La Suisse aussi est frappée par ces conditions exceptionnelles, avec un important feu de forêt dans le sud, déclaré lundi dans une forêt au-dessus du village de Bitsch, qui a contraint environ 200 villageois à une évacuation temporaire.

Selon Robert Vautard, le directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace, spécialisé dans les sciences du climat, les changements climatiques nourrissent et renforcent les phénomènes météo extrêmes partout sur la planète.

« Pour l’Europe du Sud par exemple, c’est un anticyclone très puissant qui, combiné à la faiblesse des vents, reste statique et bloque les perturbations. Ces hautes pressions emprisonnent l’air chaud faisant grimper les températures. Cela est alimenté par des vents du sud sur le flanc ouest qui font remonter des masses d’air brûlantes du Sahara », explique-t-il à l’AFP.

Mégafeux au Canada

Aux Etats-Unis, les services météo observent une vague de chaleur « oppressante » dans le sud.

Plusieurs feux très violents en Californie ont entraîné l’évacuation de la population. Le plus important, Rabbit Fire, a brûlé quelque 3.200 hectares.

Dans la capitale de l’Arizona, Phoenix, le mercure a de nouveau atteint les 43°C, battant le précédent record de 18 jours consécutifs à cette température ou plus, établi en 1974.

Au Canada, plus de dix millions d’hectares sont déjà partis en fumée cette année, avec 882 feux toujours actifs lundi, dont 579 considérés comme hors de contrôle, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Deux pompiers sont morts en luttant contre ces mégafeux.

Japon et Chine

Le Japon a émis quant à lui des alertes aux coups de chaleur pour 32 de ses 47 préfectures, qui connaissent des températures proches du record absolu de 41,1°C atteint en 2018.

« Le climat a clairement changé. Avant, la température (dans la préfecture de Yamanashi, proche de Tokyo) n’atteignait jamais 30°. Maintenant, on les atteint facilement », regrette Tomoya Abe, 50 ans, de retour d’un séjour au camping pour fuir son appartement de la capitale « où la température peut monter à 37°C ».

Ce pays fait également face à des pluies torrentielles qui ont fait au moins huit morts.

La Chine a battu dimanche un record pour une mi-juillet, avec 52,2°C dans la région aride du Xinjiang (ouest).

L’ONU a appelé le monde à se préparer à des « vagues de chaleur plus intenses », invitant chaque individu à préparer ses propres « plans de lutte » pour affronter ces températures extrêmes de jour comme de nuit.