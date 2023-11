Les gagnants et perdants d’une météo extrême

Avec le changement climatique, les conditions météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes.

Sévissant dans l’océan Pacifique, le phénomène El Niño perturbe plusieurs continents en même temps. Il s’ajoute aux événements climatiques extrêmes qui impactent l’économie. Certaines entreprises et certains secteurs seront plus impactés que d’autres. Mais qui seront les gagnants et qui seront les perdants?

Morgan Stanley s’est penché sur la question. Avec la sécheresse, le canal du Panama doit limiter le trafic, corollaire: le transport maritime souffre. En vue de mauvaises récoltes, les cours des matières premières comme les céréales ou le cacao augmentent, mettant l’industrie alimentaire sous pression, tout comme la chimie (baisse de la demande d’engrais).

De l’autre côté, ce sont les assurances (et surtout les réassureurs) qui devraient tirer leur épingle du jeu, car la demande pour être couvert contre les phénomènes météorologiques devrait augmenter.