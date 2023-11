“Le refroidissement naturel est le choix le plus futuriste”

Comme l’explique sa CEO, l’entreprise Harol considère la protection solaire comme un moyen d’adapter durablement les villes au réchauffement climatique. La PME de Diest est également un modèle de durabilité dans ses activités.

Fondée en 1946, par Léon Draelants, cette entreprise familiale du Brabant flamand développe et fabrique des protections solaires, des volets roulants, des écrans et des couvertures de terrasse. Tous les produits sont fabriqués sur mesure dans son usine de Diest et sont distribués dans plus de 30 pays d’Europe. Harol emploie un peu moins de 300 personnes. Depuis 2012, c’est Annick, la petite-fille du fondateur, qui est aux commandes, assistée de son frère Joris, directeur technique.

– TRENDS-TENDANCES. Comment la protection solaire s’inscrit-elle dans un mode de vie durable?

ANNICK DRAELANTS. Le refroidissement naturel est le meilleur choix et le plus prometteur dans la lutte contre les canicules. C’est également l’avis des universitaires. Dans l’e-book que vous pouvez télécharger sur notre site web, le professeur d’architecture durable Shady Attia met le doigt sur des problèmes aigus. Nos étés connaissent davantage de vagues de chaleur et une couverture nuageuse beaucoup moins importante qu’auparavant. La chaleur croissante et l’ensoleillement direct réchauffent nos villes. La combinaison de trop d’asphalte et de béton avec trop peu de verdure et d’eau peut ajouter jusqu’à 10 °C aux températures estivales. Près d’une maison sur cinq est déjà équipée d’un système de climatisation. Le refroidissement actif est certainement utile et nécessaire dans certains cas, mais cela revient à combattre des symptômes via un cercle vicieux.

Avec la protection solaire extérieure, vous vous attaquez au problème à la source. Il s’agit d’une solution durable et économe en énergie qui vous protège des conséquences désastreuses de la chaleur excessive. De plus, dans le cadre du Green Deal, l’Europe impose des normes d’isolation de plus en plus strictes, ce qui ne fera qu’accroître la nécessité de rafraîchir les bâtiments dans les années à venir. L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la demande d’électricité pour refroidir les bâtiments augmentera de 40% d’ici 2030. Harol offre une alternative durable pour répondre à un besoin croissant.

– Les solutions d’ombrage se présentent sous de nombreuses formes. Pouvez-vous réduire considérablement les températures intérieures en les combinant astucieusement?

La London South Bank University a mené une étude dans un immeuble à appartements de Camden. Elle a montré que l’ombrage dynamique réduisait fortement la température intérieure. Avant la rénovation du bâtiment, celle-ci pouvait atteindre jusqu’à 47,5 °C en période de canicule. Grâce à des stores extérieurs et à des stores intérieurs efficaces avec refroidissement nocturne, la température retombait à un niveau acceptable de 28 °C. N’hésitez pas à appeler la protection solaire “la bicyclette du refroidissement intérieur”. Plus il y a de vélos, moins il y a de voitures qui émettent des particules fines. Plus il y a de protections solaires dans les bâtiments, moins on a besoin d’autres réfrigérants qui sont moins bons pour le climat.

« Nous essayons de travailler avec le moins de pièces possible et de ne pas les coller ensemble. »

– Quelle est la circularité de vos produits?

Nous travaillons avec une agence externe pour maximiser la circularité de nos produits et nous sommes membres de Flanders Circular Building. Dans la mesure du possible, nous essayons d’appliquer les principes de l’écoconception dans le développement de nos produits. Nous essayons de travailler avec le moins de pièces possible et de ne pas les coller ensemble, afin de faciliter l’entrée de nos produits dans l’économie circulaire à la fin de leur cycle de vie.

– Outre le développement de produits à fort impact, vous ne jurez que par des opérations et une culture durables. Quels sont les efforts que vous déployez à cette fin?

La production et le fonctionnement économes en énergie sont le fil conducteur chez Harol. Nous proposons à nos employés un service de location de vélos, nous électrifions notre flotte de véhicules et installons des bornes de recharge. Nous sommes également pleinement engagés dans le télétravail structurel. Nos bureaux sont presque neutres sur le plan énergétique. Ils sont équipés de capteurs de lumière automatiques et de lampes led, d’une ventilation automatique et d’eau du robinet purifiée. Nous avons également créé un potager et, en octobre 2021, avons installé une éolienne, en collaboration avec la coopérative Aspiravi.

– Cette éolienne génère-t-elle toute l’énergie nécessaire aux bureaux et à la production?

Elle peut couvrir jusqu’à sept fois nos besoins en énergie. Mais parfois, il n’y a pas de vent ou trop peu. Actuellement, notre turbine couvre 70% de notre consommation. Nous travaillons en permanence pour améliorer encore ce ratio. Pour ce faire, nous tenons également compte de nos voisins et des ombres portées éventuelles. Nous étudions également les possibilités offertes par la technologie des batteries pour combler les moments sans vent. De cette manière, nous voulons augmenter notre part de consommation d’énergie verte.

A terme, nous voulons devenir neutres sur le plan énergétique. En collaboration avec l’organisation Go Forest, nous plantons également des arbres pour compenser nos émissions de CO2. Nos efforts vont au-delà de l’ambition de neutralité climatique. Par ailleurs, jusqu’à 99% de nos déchets sont recyclés. Les quantités d’eau de traitement consommées dans nos installations de production sont minimes, grâce à la récupération et à l’utilisation de l’eau de pluie.