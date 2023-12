L’Allemagne a couvert plus de la moitié de ses besoins avec des énergies renouvelables

Plus de la moitié de la consommation d’électricité de l’Allemagne sera neutre pour le climat pour la première fois en 2023, selon les principaux organismes de recherche sur les énergies renouvelables.

Selon le centre de recherche ZSW et l’association allemande de l’industrie BDEW, les énergies renouvelables représenteront un peu moins de 52% de la consommation brute d’électricité en 2023, soit 5 points de pourcentage de plus que l’année précédente.

ZSW et BDEW estiment que la consommation brute totale d’électricité en 2023 s’élèvera à environ 517,3 milliards de kilowattheures, selon les chiffres communiqués à l’agence de presse allemande dpa.

Les énergies renouvelables ont représenté une part particulièrement élevée de la consommation d’énergie en Allemagne en juillet (59%), en mai (57%) et en octobre et novembre (55%).

En juin, la production d’électricité à partir de la lumière du soleil a atteint un nouveau record historique de 9,8 milliards de kilowattheures.

L’énergie éolienne terrestre a établi un nouveau record annuel avec 113,5 milliards de kilowattheures.