La fin du greenwashing sur les étiquettes européennes

Voilà une directive européenne qui était très attendue. Elle vise à mettre de l’ordre dans la prolifération de formules destinées à attraper le client soucieux de l’environnement.

Une étude réalisée par la Commission européenne a montré récemment que plus de la moitié des emballages et des publicités contenaient des informations vagues, trompeuses ou non étayées. Aucun secteur n’était épargné. Pareil pour les 232 labels écologiques dont la moitié étaient accordés avec des vérifications faibles ou inexistantes.

La semaine dernière, le Parlement européen a adopté à une écrasante majorité une directive destinée à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses et à les aider à faire de meilleurs choix lors de leurs achats. Les nouvelles règles visent à rendre l’étiquetage des produits plus clair et plus fiable, en interdisant l’utilisation de mentions environnementales générales telles que « respectueux de l’environnement » ou « neutre pour le climat » si elles ne sont pas prouvées. En outre, à l’avenir, seuls les labels de durabilité fondés sur des systèmes de certification officiels ou établis par des autorités publiques seront autorisés dans l’UE.

La directive interdira aussi les allégations selon lesquelles un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement grâce à des systèmes de compensation des émissions. Elle comporte aussi un volet sur l’obsolescence précoce : il faudra prouver la durée de la vie d’un produit et sa réparabilité.

Comme cette directive a déjà fait l’objet d’un accord au Conseil, son adoption officielle ne devrait plus traîner pour une entrée en vigueur en 2026.