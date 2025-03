IKEA accélère l’électrification de ses livraisons avec des camions fabriqués en Belgique

IKEA Belgique vient d’investir plus de 6 millions d’euros dans l’électrification de sa flotte, incluant l’acquisition de sept camions électriques fabriqués en Belgique par Volvo Trucks Gand.

Ces nouveaux camions électriques seront dédiés aux commandes volumineuses, notamment les cuisines, et assureront le transport des marchandises depuis les hubs logistiques IKEA vers les clients. Avec une autonomie de 350 à 440 kilomètres selon les conditions, ces véhicules seront exploités par VPD, le partenaire logistique belge d’IKEA. L’ensemble de la flotte sera opérationnel d’ici fin mars.

Actuellement, 50 % des livraisons IKEA en Belgique sont effectuées avec des véhicules électriques. L’enseigne ambitionne d’atteindre plus de 80 % d’ici la fin de l’année, grâce à un parc de 53 fourgonnettes électriques et 37 véhicules opérés par VPD.

Nouvelles bornes de recharge sur les parkings

IKEA Belgique ne se limite pas aux livraisons clients. L’enseigne poursuit aussi l’électrification de son transport d’approvisionnement interne. Par exemple, les casiers de retrait IKEA à Ternat sont exclusivement alimentés par des véhicules électriques. En parallèle, IKEA installera cette année de nouvelles bornes de recharge sur les parkings de ses magasins, en partenariat avec Allego.

Les casiers de retrait IKEA à Ternat sont exclusivement alimentés par des véhicules électriques. © D.R.

Avec une augmentation de 10,7 % des commandes en ligne en 2024, représentant 19 % du chiffre d’affaires total (221,5 millions d’euros), IKEA Belgique continue d’adapter ses services aux nouvelles habitudes de consommation. Depuis plusieurs années, l’enseigne investit massivement dans le développement de solutions flexibles, comme les casiers de retrait et le service Click & Collect.

« Nous voulons que nos clients puissent faire leurs achats de la manière la plus durable et flexible possible. Grâce à cet investissement dans des camions électriques belges, nous assurons de plus en plus de grandes livraisons sans émission. C’est une avancée pour nos clients, pour nos partenaires locaux en Belgique et pour l’ambition de durabilité de notre entreprise », déclare John Neven, responsable de projet chez IKEA Belgique.