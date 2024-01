Fantail, lance un arbre à chats 100% belge et durable

Fantail, une société 100% belge met un point d’honneur à rendre ses arbres à chats 100% durables et modulables.

Quand on adopte un tigre de salon, un arbre à chats est souhaitable, car les griffes de votre chat poussent en permanence, il faut donc qu’il les use sur quelque chose qui ne soit pas, de préférence, l’accoudoir de votre canapé.

Bien entendu vous pouvez vous contenter d’un simple grattoir, mais l’arbre comble aussi d’autres besoins de votre animal de compagnie. « Lorsque vous cherchez une nouvelle maison, vous avez une liste de critères pour décider si vous voulez l’acheter ou non, explique Joline De Jaegher, comportementaliste pour chats. Votre chat a lui aussi cette liste. Mais votre maison répond-elle à tous ses critères ? Vous devez répondre à leurs besoins de se reposer et de se détendre, d’observer, de sauter, de griffer et de grimper. »

Encombrant ?

En général, un tel arbre prend de la place, et l’espace occupé sera d’autant plus grand selon le modèle choisi. De plus, certaines parties s’usant plus rapidement que d’autres, ce n’est pas toujours l’objet de décoration le plus esthétique au milieu du salon.

Voilà des problèmes que Fantail, une marque 100% belge d’accessoires pour animaux de compagnie, a voulu résoudre en présentant le premier arbre à chat modulaire, design et durable. « Le développement de notre arbre à chat a pris deux ans », souligne Elisa Van Hauwermeiren, chef de produit chez Fantail. « Avec une équipe de designers, nous avons commencé à étudier ce qui existait déjà sur le marché, l’expérience des maîtres de chats et les points à améliorer. Nous avons rapidement remarqué que de nombreux maîtres de chats n’ont pas d’arbre à chat, soit parce qu’ils n’aiment pas cela, soit parce qu’ils n’ont pas assez d’espace. Notre équipe de concepteurs de produits expérimentés et notre comportementaliste pour chats ont mis au point, étape par étape, le meuble idéal ».

Côté durable

Pour la jeune entreprise belge, leur arbre répond parfaitement aux besoins fondamentaux des chats grâce à 12 configurations uniques. Étant entièrement modulable, il peut grandir avec vos félins ou être scindé en différentes parties si nécessaire.

Un élément abîmé ? Fantail met en avant qu’il peut aisément être remplacé. Un élément souillé ? Les éléments en tissus sont déhoussables afin de pouvoir être lavés facilement. De plus, précise Fantail, ces tissus sont tous recyclés à 100 %, car fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées.

Fantail déclare assumer « la responsabilité de l’impact de ses produits sur la planète ». En sélectionnant notamment des « fournisseurs au niveau le plus local possible dans le but de minimiser les transports. » Et de conclure que toutes les émissions de CO2, générées par la production de ses produits, sont compensées en collaboration avec GOForest.