Et si on snobait Booking et Airbnb pour des alternatives plus durables

La plupart des voyageurs passent par Booking ou Airbnb pour réserver leur location de vacances. Des alternatives plus méconnues et souvent plus durables existent pourtant.

Quand on cherche un logement à l’étranger pour les vacances, Booking et Airbnb sont les références privilégiées par les Belges. Des choix qui ne font pourtant pas toujours l’unanimité. Entre les pratiques trompeuses reprochées à Booking, les risques d’escroqueries qui y sont liés et la multiplication incontrôlée des hébergements Airbnb dans certaines villes… Les géants de la location ne sont pas forcément les choix les plus avisés. Il existe néanmoins des alternatives plus petites et durables.

Des alternatives durables à Booking et Airbnb

Des logements écologiques, des hôtes enthousiastes et passionnés, une aide aux entreprises locales… Ces moteurs de recherche veilleront à limiter l’impact du tourisme sur les communautés locales et sur l’environnement.

Fairbnb, concurrent direct d’Airbnb

Avec une lettre de différence, cette plateforme se positionne comme le concurrent durable d’Airbnb. Sa mission? « Redéfinir le tourisme ». Le modèle de tourisme durable de Fairbnb vise en effet à redistribuer aux communautés locales la richesse qu’elles produisent. Comment? En reversant 50% de la commission perçue sur chaque réservation à des projets communautaires choisis collectivement par les hôtes. De plus, la plateforme travaille avec les autorités locales pour vérifier les hôtes et s’assure que les annonces de propriétés n’ont pas d’impact négatif sur les communautés locales.

Ecobnb, hébergements durables

Des hôtels bio, des cabanes dans les arbres, du glamping sur les plages, des bed & breakfasts dans de vieux villages, des fermes pédagogiques en pleine nature, des refuges zéro impact en montagne… Tous les hébergements répertoriés sur Ecobnb doivent répondre à au moins cinq des dix critères de durabilité exigés par la plateforme. Par exemple une électricité d’origine 100% renouvelable, plus de 80% de recyclage des déchets, un logement accessible sans voiture, la présence de panneaux solaires…

Et en Belgique? Wildharrt, Railtrip.Travel, Hike Up… Des start-up belges réinventent aussi le voyage écoresponsable. Des concepts à découvrir ici.

Socialbnb, mêler vacances et valeurs

Embarquer à bord d’un bateau pour explorer la faune et la flore marines, ça vous tente? Et si, en plus, vous pouviez contribuer à la protection des espèces les plus menacées? C’est précisément le concept de la plateforme Socialbnb. Elle connecte les voyageurs avec des projets sociaux et écologiques à travers le monde. À Majorque, par exemple, vous pouvez séjourner au cœur d’une ferme, participer à des excursions en mer et soutenir la recherche pour la préservation des tortues marines.

GreenGo, les vacances de proximité

« Promouvoir les trésors de nos régions plutôt que le bout du monde, c’est notre crédo! », se vante la plateforme française. Grâce à elle, vous pourrez trouver un hébergement saisonnier, mais uniquement en France. Un modèle qui privilégie le tourisme de proximité. Elle aussi utilise des critères de sélection axés sur les initiatives environnementales et climatiques pour sélectionner ses offres immobilières.

Kindred, l’échange de maisons

Kindred est une communauté dédiée à l’échange de maisons. Contrairement aux plateformes de location à court terme, ses membres ne peuvent voyager qu’en mettant à disposition leur propre logement. Ce système favorise un tourisme plus responsable, en évitant la multiplication des locations saisonnières qui contribuent à la désertification des villages et à l’explosion des prix de l’immobilier.

Gîtes de Wallonie, un label belge

La Belgique aussi regorge de logements durables et labellisés. De quoi promouvoir le staycation, au cœur de l’Ardenne ou des campagnes wallonnes. Le label Gîtes et Chambres d’hôtes de Wallonie compte plus de 800 gîtes, chambres d’hôtes et logements insolites répondant à des exigences de qualité. La promesse? « Offrir un tourisme authentique, convivial et respectueux de la nature, tout en vous aidant à découvrir le terroir et ses saveurs ».