Energie: qui seront les superpuissances de la transition?

La transition verte va bouleverser l’ordre économique mondial. Et les superpuissances énergétiques de demain seront celles qui feront tout : à la fois vendre des combustibles fossiles, extraire des métaux et donner un coup de fouet au renouvelable.

La transition vers un monde neutre en carbone devrait améliorer la situation de tous les pays, du moins en théorie. Nombre d’entre eux dépendront moins des importations de combustibles, ce qui leur permettra de réaliser d’importantes économies et de se protéger des fluctuations des prix des hydrocarbures. Ceux qui exportent les métaux nécessaires à la fabrication des nouvelles Tesla, des turbines et des térawattheures de capacité de réseau obtiendront de juteuses rentes. Même les anciens Etats pétroliers peuvent prospérer s’ils peuvent utiliser des raffineries et des pipelines rénovés, ainsi que le vent et le soleil, pour produire de l’hydrogène. Et tout le monde se réjouirait d’une planète qui cesse de se réchauffer et de devenir plus dangereuse chaque année.

Dans la pratique, la transition vers une consommation nette nulle sera mouvementée. L’évolution des modes de consommation d’énergie et la réorganisation des flux commerciaux feront de nouveaux gagnants et de nouveaux perdants. En 2024, cette divergence, jusqu’ici masquée par les effets du Covid-19, d’une économie mondiale en perte de vitesse et de la décélération de la Chine, commencera à devenir plus visible, mais pas toujours de la manière à laquelle on pourrait s’attendre. Il ne s’agit pas simplement de dire que les fournisseurs de ressources fossiles seront perdants et que les fournisseurs de ressources vertes seront gagnants. Il y aura des gagnants et des perdants dans les deux camps.

Implosion de l’Opep avec la transition ?

Pendant la transition, le monde continuera à s’empiffrer d’hydrocarbures. L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la demande de pétrole atteindra son maximum avant 2030, mais les réactions vertes observées en 2023 suggèrent qu’elle pourrait ne pas diminuer si rapidement. Entre-temps, la pression des investisseurs et les doutes sur la demande à long terme signifient que seules les entreprises publiques du Golfe et d’Amérique latine dépensent beaucoup pour de nouveaux approvisionnements. Cette situation concentrera les rentes pétrolières encore grasses entre les mains d’un nombre réduit d’exportateurs. A terme, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), un cartel dont les membres ne sont pas d’accord sur la meilleure façon de gérer la transition, pourrait imploser, ce qui permettrait aux pays pétroliers à bas prix de s’emparer d’une part de marché encore plus importante.

La demande de gaz persistera plus longtemps encore, ce qui permettra au trio qui en exporte la plus grande partie sous forme liquide (les Etats-Unis, l’Australie et le Qatar) d’en tirer profit. Même le charbon conservera son attrait jusque dans les années 2040. Tant que l’Asie, avide d’énergie, en sera friande, l’Australie et l’Indonésie, qui sont les mieux placées pour desservir la région, ne verront pas d’inconvénient à l’argent sale.

Mais si les richesses pétrolières continuent de couler à flots, de nombreux Etats pétroliers ne parviendront pas à assurer l’avenir de leur économie et finiront par en souffrir. Les importateurs d’énergie en Afrique, en Europe et en Asie devront payer le prix fort pour leurs hydrocarbures. Après un regain de volatilité dû aux inquiétu­des géopolitiques à la fin de l’année 2023, les prix de ces hydrocarbures devraient à nouveau fluctuer en 2024. La reprise de l’économie mondiale entraînera une hausse de la demande de pétrole, tout comme l’Asie et l’Europe se disputeront le gaz. A moins d’un krach mondial, les pays importateurs, de l’Allemagne au Japon, pourraient être confrontés à des prix élevés pendant une décennie ou plus.

Appétit pour les métaux

Les effets de l’électrification seront également nuancés. La ruée vers les objectifs de décarbonation créera une vaste demande de métaux (cuivre, cobalt, lithium et nickel) qui sont des ingrédients essentiels pour les centrales électriques vertes, ainsi que les réseaux et les voitures électriques. En 2024, cette perspective pourrait l’emporter sur les inquiétudes à court terme concernant l’économie, entraînant une nouvelle hausse des prix des métaux.

Cependant, comme les technologies propres sont encore en évolution, que la demande s’adapte à la hausse des prix et que la nouvelle offre arrive en masse, le marché de bon nombre de ces minéraux pourrait connaître des cycles rapides d’expansion et de récession, ce qui risque de perturber les exportateurs. En effet, nombre de ces pays, qui débutent dans l’exploitation minière, ne disposent pas de fonds souverains bien gérés, de mécanismes de couverture et de la prudence budgétaire nécessaires pour gérer la volatilité. La difficulté et le coût de la mise en service et de l’arrêt des mines, ainsi que la dispersion géographique des gisements, rendent improbable l’émergence d’une Opep des métaux. Cela signifie que seuls les plus avisés s’enrichiront en exploitant les ressources vertes.

Et le boom ne durera pas éternellement : une fois qu’il y aura suffisamment d’éoliennes et de voitures électriques en circulation, l’appétit pour les métaux verts se stabilisera à un niveau plus bas. Des rentes plus durables iront aux pays qui peuvent exploiter la force du soleil, des vents et des rivières pour produire une électricité verte abondante dont ils n’ont pas besoin. Dans certains cas, l’inégalité des ressources exacerbera les différences régionales : la mer du Nord venteuse et la Méditerranée ensoleillée devraient tirer leur épingle du jeu, tandis que l’Europe continentale nuageuse aura du mal à s’en sortir.

Les pays les plus chanceux seront ceux qui pourront combiner plusieurs types de ressources pour garantir un approvisionnement continu en énergie renouvelable. Les pays peu peuplés pourront utiliser les excédents qu’ils produiront pour attirer sur leurs côtes des industries gourmandes en énergie, telles que la sidérurgie ou le stockage de données. D’autres chercheront à exporter l’excédent, sous forme d’électrons ou de combustibles liquides.

Des titres encore à gagner

Les superpuissances énergétiques de la transition seront celles qui ignoreront les critiques et feront tout : vendre des combustibles fossiles, extraire des métaux et donner un coup de fouet aux énergies renouvelables. Aucun pays ne fait encore tout cela. Les Etats du Golfe parlent beaucoup de l’énergie solaire et de l’hydrogène mais n’ont pas encore réussi à les mettre en œuvre à grande échelle. Le Chili extrait de grandes quantités de cuivre et de lithium mais n’exploite pas ses 6.500 km de côtes, ses tempêtes méridionales et ses déserts ensoleillés pour produire de l’électricité en grande quantité. L’Amérique dispose de pétrole et de gaz de schiste et d’un nombre croissant d’énergies renouvelables, mais se heurte à une opposition lorsqu’il s’agit d’extraire des métaux verts dans son arrière-cour. Les plus grands prix de la transition sont encore à gagner.