Deux “success stories” photovoltaïques belges

Les énergies renouvelables sont en plein boom. Deux petites entreprises belges en témoignent, surfant sur la vague du photovoltaïque.

La première de ces entreprises, Energy Solutions Group, vient de lever 70 millions d’euros auprès de divers investisseurs, dont les familles d’AB InBev. “Notre portefeuille actuel représente un volume d’investissement d’environ 600 millions d’euros, souligne Bert Creemers, CEO d’Energy Solutions Group. Nous prévoyons de passer de 500 MW à 1.500 MW de capacité de production d’électricité dans nos différents domaines d’activité au cours des prochaines années, ce qui représente un investissement total d’environ 1 milliard d’euros.”

Lire aussi | Les énergies renouvelables accélèrent leur progression

La deuxième entreprise, Skysun, envisage une levée de fonds et vient d’ouvrir un bureau en France pour s’y développer, lorgnant aussi l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Objectif dans l’Hexagone: installer un million de panneaux d’ici 2030. “La France est sept fois plus grande que la Belgique, mais elle ne dispose que de deux fois plus de panneaux photovoltaïques que nous”, résume son CEO Léopold Coppieters.