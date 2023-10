Des entrepreneurs à impact avant la lettre

Contrairement aux Américains par exemple, les Belges ne savent pas toujours rendre hommage à leurs entrepreneurs pionniers.

La cérémonie de remise des deuxièmes Trends Impact Awards s’est déroulée ce mercredi 25 octobre 2023 à Brussels Expo. En marge du supplément disponible en librairies ce jeudi avec votre numéro de Trends-Tendances, nous avons dressé une liste de personnalités qui ont lancé leur entreprise à impact, à une époque où ce qualificatif n’existait pas encore.

1. Philippe Vandemoortele – Alpro

C’est l’époque hippie des années 1960 et 1970. Philippe Vandemoortele, descendant de la famille à l’origine de l’entreprise alimentaire du même nom, n’a pas terminé ses études et est choqué par la faim dans le monde. Cet idéaliste s’est tout de même lancé dans l’entreprise familiale, avec pour objectif d’innover avec le soja afin de contribuer à l’éradication de la faim. En interne, il est considéré avec scepticisme, mais Vandemoortele maîtrise les processus de production et, sans plan d’entreprise, se lance dans des expériences avec trois experts dans une ancienne usine de chaussures à Izegem.

Au bout de quelques années, Vandemoortele et ses collaborateurs parviennent à mettre au point une alternative végétale au lait, une boisson au soja riche en protéines qui peut être stérilisée et conditionnée.

Philippe Vandemoortele © National

En 1980, Alpro est fondée et bientôt rejointe par les marques Provamel et Soyamel. Le succès est au rendez-vous. Vandemoortele investit dans un site de production à Wevelgem. Alpro fait des acquisitions à l’étranger et franchit sans encombre la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2001.

Entre-temps, la société mère Vandemoortele est en difficulté, ayant repris le groupe de boulangerie français Panavi juste avant la crise financière de 2008. En 2009, le groupe a vendu la très rentable Alpro pour 325 millions d’euros à la société américaine Dean Foods, qui l’a revendue au français Danone quelques années plus tard.

Alpro est aujourd’hui l’une des marques belges de grande consommation les plus connues au monde, à une époque où de plus en plus de personnes consomment des produits à base de plantes. En 2022, les ventes ont atteint 647 millions d’euros et plus de 800 personnes travaillaient pour la marque en Belgique.

2. Frans Bogaerts – Ecover

L’ingénieur industriel Frans Bogaerts était agacé par les phosphates polluants contenus dans les détergents et, à la fin des années 1970, il a commencé à faire des expériences dans un hangar à Malle, en Campine, pour être le premier en Europe à fabriquer un détergent sans phosphates. Il y parvient et fonde Ecover en 1980. Ecover remporte immédiatement des prix et se développe rapidement. En 1989, il passe des magasins de produits diététiques aux rayons des supermarchés.

Frans Bogaerts © National

Peu de temps après, le pionnier connaît des difficultés financières et Frans Bogaerts en confie la gestion à son fils Herman. Ce dernier fait appel au manager Gunther Pauli pour sauver l’entreprise. L’opération réussit, mais Pauli, en désaccord avec le nouveau propriétaire danois d’Ecover, s’en va.

Ecover élargit systématiquement sa gamme de produits d’entretien écologiques et, après Malle en 1992, ouvre une deuxième usine écologique en 2007, à Boulogne-sur-Mer, en France, à proximité du marché britannique. Ecover a racheté la société américaine Method en 2012, mais a été elle-même rachetée par son homologue américain SC Johnson en 2017.

Comme Alpro et Le Pain Quotidien, Ecover est l’une des marques de consommation les plus connues du pays à l’étranger. Des personnes du monde entier l’achètent pour nettoyer leur maison ou faire leur lessive.

3. Alain Coumont – Le Pain Quotidien

Agacé par la mauvaise qualité du pain, le chef cuisinier hutois Alain Coumont a ouvert en 1990 le premier magasin Le Pain Quotidien, rue Dansaert à Bruxelles. Du pain au levain, des ingrédients bios, une grande table d’hôtes qui incite les clients à communiquer et un bel intérieur en bois. Le concept a fait son chemin et les franchises se sont rapidement multipliées.

Alain Coumont © BELGA MAG/AFP via Getty Images

Coumont cherche des partenaires commerciaux car son entreprise est trop endettée. Il vend la majorité de ses parts à Van de Kerkhove Bakery, mais conserve les droits de licence de la marque pour les Etats-Unis, le Japon et la France. Il fonde PQ Licensing pour exploiter ces licences, déménage outre-Atlantique et recherche des investisseurs privés en Belgique. Il a formé un duo d’entrepreneurs avec son compatriote Vincent Herbert pendant de nombreuses années. Coumont était le cerveau créatif, tandis que Herbert développait la chaîne. En 2003, PQ Licensing a repris la propriété des succursales belges. Le Pain Quotidien est devenu une marque de renommée mondiale, avec plus de 200 points de vente à son apogée. Howard Schultz, propriétaire de Starbucks, a voulu le racheter en 2014, mais Herbert et Coumont ont refusé.

Alain Coumont, qui a beaucoup voyagé, s’est aussi rendu compte qu’il était difficile de trouver un bon repas végétarien sur le pouce. Il a inventé Le Botaniste et a ouvert la première succursale à Gand, puis à Bruxelles et à New York. Tous les plats sont végétariens, biologiques et sans gluten, et le gaspillage est évité au maximum.

Le Pain Quotidien, quant à lui, est en difficulté et la pandémie ne fait qu’aggraver la situation. Tous ses magasins britanniques, sauf un, ont dû fermer leurs portes. Annick Van Overstraeten, la nouvelle directrice générale, a fait entrer de nouveaux actionnaires à bord avec Norac et M80, et a fermé les magasins en interne au profit de magasins franchisés. La marque rouvre aujourd’hui des magasins dans de nouveaux pays.

4. Erik Dewilde – De Hobbit

Le chimiste Erik Dewilde a découvert le tempeh au Suriname, un produit alimentaire originaire d’Indonésie composé de graines de soja bouillies et fermentées. Le tempeh peut être consommé cru, mais il peut également être frit ou rôti. En outre, le tempeh a une valeur nutritionnelle élevée. Dewilde a commencé à expérimenter la fabrication de son propre tempeh dans son magasin de produits diététiques à Eeklo. Au milieu des années 1980, il a fondé De Hobbit, qui tire son nom du roman de J.R.R. Tolkien.

L’actuel CEO, Frederik Dossche, était un voisin d’Erik Dewilde, qui avait été invité à visiter l’entreprise. Il y a ensuite travaillé. Frederik Dossche est un descendant de la famille à l’origine de l’entreprise agroalimentaire Dossche, mais sa branche de la famille – les frères Frederik, Filip et Peter Dossche – a été rachetée en 1998. Erik Dewilde avait alors 50 ans, n’avait pas de successeur et avait besoin de capitaux frais pour investir. Les frères Dossche ont racheté De Hobbit en 1999 et Frederik Dossche en est devenu l’administrateur délégué.

En 2023, De Hobbit propose une gamme étendue de substituts de viande, non seulement à base de tempeh, mais aussi de seitan, de tofu ou de natto. Au cours des 20 dernières années, les frères Dossche se sont imposés comme des investisseurs tournés vers l’avenir sur le marché en pleine croissance de l’alimentation végétarienne saine. De Hobbit a racheté le producteur de seitan de Flandre-Occidentale Abinda, fondé dans les années 1990 par les entrepreneurs Jan Vansteenkiste et Christa Dekeyser. Cette année, Abinda, De Hobbit et une troisième entreprise seront fusionnées et l’entreprise poursuivra ses activités sous le nom de De Hobbit.

5. Pierre Gevaert – Lima

En 1957, le Flamand Pierre Gevaert est impressionné par l’éducateur japonais George Ohsawa, fondateur de l’alimentation macrobiotique. Le petit-fils du sculpteur George Minne, alors âgé de 23 ans, voulait devenir agriculteur, mais il contracte une grave maladie des os. Les médecins lui annoncent qu’il ne guérira pas, mais en suivant un régime macrobiotique, il s’en sort tout de même. Gevaert est alors devenu l’un des ambassadeurs européens de la macrobiotique et a commencé à préparer des aliments écologiques à la maison.

C’est ainsi qu’est née Lima, l’une des pionnières européennes de l’alimentation végétalienne. L’entreprise, qui a ensuite déménagé de Maldegem à Aalter, fabrique des galettes de riz, des soupes miso, des sauces au soja et des pâtes à base de plantes.

Pierre Gevaert © National

En 1989, Lima a été rachetée par la société française Euronature, mais elle est redevenue belge en 1996 grâce au management buy-out de l’administrateur délégué Philippe Woitrin. Pas pour longtemps, car en 2001, le CEO s’est mis à la recherche d’investisseurs. C’est ainsi que l’entreprise a été rachetée par le géant américain de l’alimentation naturelle Hain Celestial Group. Sous le nom de Hain Europe, Lima est devenue la base d’opérations pour la croissance de la société mère américaine en Europe.

Sous l’égide de Hain, Lima a acquis en 2004 le producteur allemand de boissons à base de soja et de riz Natumi et, en 2011, le français Danival, entre autres, que Pierre Gevaert avait lui-même fondé après s’être installé en France.

L’homme était en avance sur son temps. En 1999, il déclarait à propos de l’agriculture dans Trends: “L’agrobusiness d’aujourd’hui est une pure folie. Aujourd’hui, il faut deux tonnes de pétrole – la base des engrais et des carburants – pour récolter un hectare de blé. En d’autres termes, on consomme plus de calories que la production n’en produit. Economiquement et écologiquement, un tel système conduit irrémédiablement à la faillite.”

6. Johan, Magda, Mark, Fred, Rik et William – Ecopower

Après la rénovation du moulin à eau de Rotselaar, six coopérateurs ont fondé Ecopower en 1991: Johan Hamels, Magda Aelvoet, Mark Michiels, Fred Vanhoof, Rik Oplichtenbergh et William Vancleynenbreugel. Les premières années ont été difficiles car il n’y avait pas beaucoup de projets d’énergie renouvelable en Flandre. L’année 1999 a marqué un tournant: Ecopower a pu installer des éoliennes à Eeklo et un nouveau conseil d’administration est entré en fonction. La libéralisation du marché de l’énergie en 2003 a permis une nouvelle avancée. Ecopower est devenue un fournisseur d’électricité.

Lors de son 30e anniversaire en 2021, les chiffres étaient impressionnants. Ecopower compte 64.114 coopérateurs, plus de 50.000 clients, 30.000 panneaux solaires, 20 éoliennes, deux réseaux de chaleur, trois centrales hydroélectriques et une usine de pellets. Le nombre de clients est actuellement gelé jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de nouveaux projets soient relancés.

7. Frédéric Rouvez, Nicolas Steisel et Arnaud de Meeûs – Exki

En 1999, trois cadres supérieurs du groupe de distribution GIB envisagent de créer leur propre entreprise. Peu avant la fusion partielle de leur maison mère – connue pour ses enseignes comme GB et Brico – avec Carrefour, Frédéric Rouvez, Nicolas Steisel et Arnaud de Meeûs démissionnent pour créer Exki. GIB, qui était encore leur employeur à l’époque, a apporté le capital de départ.

Frédéric Rouvez © National

En janvier 2001, le premier magasin Exki ouvre ses portes à la porte de Namur (Bruxelles). Exki – le nom est une orthographe créative du mot “exquis” – voulait se distinguer par une restauration rapide de qualité. On y trouve des sandwichs et des plats rapides et sains.

Au bout d’une dizaine d’années, Exki est devenue rentable et a ouvert des dizaines d’établissements. Elle a valu aux co-CEO Frédéric Rouvez et Nicolas Steisel le titre de Manager de l’Année de Trends-Tendances en 2009. L’expansion à New York était trop ambitieuse, mais la marque belge a continué à se développer en Europe.

L’actionnariat a changé, mais il est désormais entre les mains du CEO Frédéric Rouvez, de la famille Dossche (également propriétaire de De Hobbit) et d’Iris Belgium. En 2021, le 20e anniversaire de l’entreprise a été célébré en demi-teinte en raison du covid. La chaîne a dû passer en mode survie en raison du lockdown, mais Frédéric Rouvez, qui a dirigé seul la société pendant un certain temps, a réussi à faire passer la crise à l’entreprise.