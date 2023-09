Climat: Chine et Etats-Unis absents à l’ONU, le Royaume-Uni veut faire marche arrière

Mauvaises nouvelles pour les objectifs climatiques, venant de pays dont le rôle devrait être crucial.

La Chine et les Etats-Unis, les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, seront absents du sommet sur l’ambition climatique organisé mercredi par le secrétaire général des Nations unies qui a imposé un ticket d’entrée élevé à cette réunion, selon la liste diffusée par l’ONU mardi.

Alors que l’humanité fait face à des catastrophes climatiques sans précédent, Antonio Guterres avait annoncé en décembre dernier ce sommet « du bon sens », réservé aux premiers de la classe en matière d’ambition climatique. « Demain, j’accueillerai des acteurs susceptibles de faire bouger les lignes au Sommet sur l’ambition climatique », a-t-il insisté mardi lors de son discours devant l’Assemblée générale à New York. « Nous ne pouvons pas nous permettre la même rengaine que d’habitude et désigner des boucs émissaires ou attendre que d’autres agissent en premier ».

La liste des heureux élus finalement publiée mardi soir comporte quelques absents de marque, en particulier les Etats-Unis, alors que le président Joe Biden sera encore à New York, et la Chine, dont le président n’a pas fait le déplacement à l’Assemblée générale annuelle. Ou encore le Royaume-Uni, qui s’apprête à revenir sur son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, selon ce qu’a suggéré mardi son Premier ministre Rishi Sunak.

Le revirement britannique

Le Royaume-Uni s’apprête à revoir son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, a suggéré mardi le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, un revirement susceptible de créer des divisions au sein de son parti.

M. Sunak, qui doit prononcer un discours important sur le sujet vendredi, a indiqué mardi que son gouvernement s’était engagé à atteindre cet objectif climatique, mais qu’il essaierait désormais de le faire « d’une manière meilleure, et plus proportionnée », dans un communiqué. Ces déclarations font suite à des informations parues dans la presse britannique selon lesquelles M. Sunak veut notamment retarder l’interdiction de la vente de nouvelles voitures à essence et diesel prévue pour 2030 et modifier le projet d’élimination progressive des chaudières à gaz à partir de 2035. Pour M. Sunak, les hommes politiques de « tous bords n’ont pas été honnêtes au sujet des coûts et des compromis » de cette politique. Il a ajouté qu’il « ferait passer les intérêts à long terme de notre pays avant les besoins politiques à court terme du moment ».