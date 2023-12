A Lommel, les diamants sont durables

Une véritable “Diamond Valley”



En 2012, Vikram Shah, fondateur de l’entreprise Heyaru, troquait ses activités relatives aux diamants naturels pour celles en version laboratoire. « La technique de dépôt chimique en phase vapeur utilisée pour créer un plasma par micro-ondes était enfin au point. Pour la première fois, j’avais une alternative aux diamants naturels, qui proviennent souvent de zones de guerre et sont extraits sans aucune considération pour l’environnement ou la main-d’œuvre. »

Depuis 2017, cet Indien basé en Belgique produit donc des diamants de laboratoire pour l’industrie du luxe. Des subsides du gouvernement flamand et de l’agence régionale à l’innovation Vlaio et des soutiens de l’invest limbourgois LRM et du fonds de participation flamand PMV l’ont convaincu d’installer sa production européenne à Lommel, sur l’ancien site de Philips-Emgo. « Nous culti­vons, comme des agriculteurs. Pour cela, je cherchais les meilleures conditions. En Inde, il fait trop chaud. En Belgique, l’air frais entre directement par les portes. Nous économisons au moins 30 % d’énergie rien que pour la climatisation. Et la consommation d’eau pour le refroidissement est également ici relativement limitée. »



Les ambitions d’Heyaru sont visibles sur le Kristalpark voisin – ce grand zoning dédié aux métiers du verre – à deux pas du site de production actuel. Un bâtiment blanc ultramoderne s’y élève, le premier d’une série de neuf. D’ici 2027, sur cette friche de 10 hectares, sera créée une véritable Diamond Valley avec 300 machines et 150 employés. A plein régime, elles produiront 20.000 diamants par mois. Mais le financement de ce projet risqué n’est pas acquis: Heyaru recherche encore 260 millions d’euros. Certaines banques ne veulent surtout pas avoir affaire aux diamants, peu importe que ceux soient cultivés et dura­bles. Autre risque : si l’opération tourne mal, aucune de ces 300 machines ne pourra être convertie pour servir à une autre activité. Mais Vikram Shah est confiant, lui qui constate une reprise de la demande : « L’utilisation de diamants de laboratoire pour les maria­ges est passée de 10 à 45 %. De plus en plus d’entreprises optent pour ces pierres de culture pour des impératifs ESG (Environnement, Social et Gouvernance). En outre, les diamants présentent d’énormes avantages pour le développement de l’intelligence artificielle ou de nouvelles technologies.



Une pierre précieuse peut stocker de l’énergie et des données, et les transporter à des vitesses ultra-rapides allant jusqu’à 3 Gbps. Elle fait par exemple partie des pièces indispensables

à la fabrication d’ordinateurs quantiques. »