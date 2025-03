Les autorités tentent de suivre la montée en puissance des stablecoins – des cryptomonnaies indexées sur des monnaies fiduciaires –, mais la tâche s’avère ardue, écrit The Economist.

Derrière les arches imposantes du Grand Bazar d’Istanbul, au-dessus des négociations et de l’agitation, un commerce plus discret s’opère. Dans des couloirs faiblement éclairés, des hommes entrent et sortent d’arrière-boutiques, des liasses de dollars en main. Un courtier de l’ombre affirme négocier quotidiennement des millions, principalement en échange de stablecoins – des cryptomonnaies adossées à d’autres actifs, le plus souvent le dollar américain.

Une réserve de valeur

Les stablecoins sont généralement garantis par des liquidités ou des obligations d’État et fonctionnent sur des blockchains publiques. Contrairement au bitcoin, la cryptomonnaie originelle, leur prix fluctue à peine : le tether (USDT), le plus grand stablecoin en circulation, maintient un taux stable d’1 dollar, avec une variation de seulement quelques fractions de centime. Ils sont principalement utilisés pour négocier d’autres actifs numériques et jouent un rôle de pont stable entre des cryptos plus volatiles. Selon la société d’analyse Chainalysis, les transactions en stablecoins – incluant le trading, les paiements et les transferts – ont atteint 27,6 trillions de dollars en 2023, représentant ainsi deux cinquièmes de l’ensemble de la valeur échangée sur les blockchains publiques, soit le double de 2020.

Cette croissance reflète en partie l’essor global du marché des cryptos, mais les stablecoins trouvent également des usages concrets dans l’économie réelle. Des travailleurs expatriés les utilisent, par exemple, pour envoyer de l’argent à leur famille, en alternative aux services bancaires traditionnels, souvent coûteux et lents. À Istanbul, des commerçants du Grand Bazar paient désormais leurs fournisseurs en stablecoins, considérés comme l’option la plus rapide. Dans des pays où l’inflation érode le pouvoir d’achat et où le dollar se fait rare, ils gagnent du terrain comme réserve de valeur. Une enquête menée par Castle Island Ventures (un fonds d’investissement spécialisé dans les cryptos) et Visa auprès d’utilisateurs de stablecoins en Turquie et dans quatre autres marchés émergents a révélé que près de la moitié d’entre eux les utilisent à cette fin.

Les obligations d’État américaines en jeu

Alors que les stablecoins trouvent des applications de plus en plus concrètes, Bernstein, une société de courtage, note que leur capitalisation boursière commence à se découpler du marché crypto au sens large (voir graphique). Selon Chainalysis, les États-Unis restent le plus grand marché pour les stablecoins, où ils jouent un rôle central dans les échanges cryptos. Relativement à son PIB, cependant, la Turquie est devenue un épicentre des transactions en stablecoins : sur l’année jusqu’en mars 2024, elles ont représenté 4,3 % du PIB turc. En Éthiopie, le volume des transactions inférieures à 10 000 dollars a triplé sur un an, principalement pour des transferts d’argent et des paiements du quotidien.

Tether

Tether domine largement le marché, représentant 70 % de l’activité. Son modèle économique repose sur l’investissement de ses réserves. L’entreprise affirme détenir 113 milliards de dollars d’actifs, dont 72 % en bons du Trésor américain, qui génèrent aujourd’hui des rendements lucratifs grâce à la hausse des taux d’intérêt. Mais cette domination comporte des risques : une crise de confiance autour du tether pourrait secouer le marché, comme ce fut le cas avec l’effondrement du stablecoin algorithmique Terra-Luna en 2022. Si Tether devait liquider en urgence ses obligations d’État, cela pourrait même affecter les marchés financiers traditionnels.

L’entreprise assure cependant que son modèle est robuste. Lors de la chute de Terra-Luna, elle a réussi à racheter plus de 10 milliards de dollars d’USDT en seulement deux semaines, sans jamais perdre l’ancrage au dollar. Toutefois, Moody’s reste prudent : selon Rajeev Bamra, analyste chez l’agence de notation, une future instabilité n’est pas à exclure. Contrairement à son principal concurrent Circle (l’émetteur de l’USDC), Tether ne se soumet pas à des audits indépendants, ce qui rend difficile la vérification de la composition exacte de ses réserves – qui incluent, en plus des obligations d’État, des actifs plus risqués comme le bitcoin. De plus, Tether ne divulgue pas où sont détenues ses réserves. L’agence de notation S&P évalue le risque de décrochage du tether à 4 sur 5, contre 2 pour l’USDC de Circle.

Une monnaie prisée par ceux qui souhaitent blanchir l’argent noir

Face à ces risques, de nombreux gouvernements renforcent la réglementation. En janvier, plusieurs plateformes cryptos européennes ont retiré le tether de leurs offres, en raison du non-respect des nouvelles réglementations de l’UE. Paolo Ardoino, PDG de Tether, critique ces règles, en particulier l’obligation pour les émetteurs de stablecoins de conserver 60 % de leurs réserves en dépôts bancaires. “Si une banque fait faillite, le stablecoin tombe avec elle”, argue-t-il. Il affirme néanmoins que les marchés émergents restent la priorité de l’entreprise.

Mais les inquiétudes se multiplient également dans ces pays. Tether est enregistré au Salvador, où le président Nayib Bukele ambitionne de faire du pays une plaque tournante du numérique. Avant cela, il était basé aux îles Vierges britanniques, un autre territoire connu pour sa réglementation laxiste. Une enquête menée en 2023 par la société d’analyse blockchain TRM Labs a révélé qu’une part significative des transactions en tether était liée à des activités criminelles. L’Iran et la Russie utiliseraient notamment l’USDT pour contourner les sanctions internationales. Un rapport des Nations Unies qualifie même le tether de “monnaie préférée” quand il s’agit de blanchir l’argent noir en Asie du Sud-Est. Tether affirme coopérer avec les autorités, geler les portefeuilles suspects et répondre aux demandes officielles.

Les stablecoins ont déjà prouvé leur utilité dans les arrière-salles du Grand Bazar. Leur prochain défi est de convaincre les régulateurs et les institutions financières à Washington et Wall Street.

Un dollar dominant

À partir du 25 février, la Turquie imposera aux plateformes cryptos de s’enregistrer, de renforcer leurs procédures anti-blanchiment et de vérifier l’identité de leurs utilisateurs. Des plateformes comme Binance et KuCoin ont déjà réduit leurs activités dans le pays. Au Nigeria, le volume des transactions en stablecoins a chuté de 38 % sur un an, après que les autorités ont révoqué les licences de plus de 4 000 plateformes, qu’elles accusent d’avoir contribué à la dévaluation du naira.

Aux États-Unis, en revanche, l’approche semble plus conciliante. En janvier, Donald Trump a signé un décret ordonnant aux agences fédérales de définir un cadre réglementaire pour les actifs numériques sous six mois. Il a affirmé que l’Amérique devait devenir la “capitale mondiale des cryptos” et a exprimé son soutien aux stablecoins adossés au dollar, qu’il considère comme un outil pour préserver la domination du billet vert dans le système financier mondial.

Un encadrement plus strict n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour les stablecoins. Il pourrait même accélérer leur adoption par le secteur financier traditionnel. Le géant des paiements Stripe a récemment acquis Bridge, une start-up spécialisée dans l’infrastructure des stablecoins. Visa a développé une plateforme permettant aux banques d’émettre leurs propres stablecoins, et la banque espagnole BBVA pourrait être l’un des premiers établissements à l’exploiter, notamment pour les transferts internationaux.

Les stablecoins ont déjà conquis le marché informel. Leur véritable test sera de s’imposer dans les bureaux des régulateurs et dans les conseils d’administration de Wall Street.