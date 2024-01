Peut-on y avoir accès aux nouveaux ETF en bitcoin?

Il vous faudra encore patienter un peu avant de pouvoir investir dans des fonds indiciels cotés en Bourse adossés à la célèbre cryptomonnaie.

Hier, le géant mondial de la gestion d’actifs BlackRock a vu son nouveau produit d’investissement, le iShares Bitcoin Trust, être introduit au Nasdaq, à New York. Les investisseurs institutionnels et particuliers aux Etats-Unis peuvent désormais se tourner pour “acheter du bitcoin” vers 11 gestionnaires d’actifs autorisés par le gendarme américain des marchés (la SEC) à commercialiser ces fonds indiciels (ou Exchange Traded Funds, en anglais, ETF) sans devoir passer par des plateformes d’échange. En revanche, les épargnants belges devront attendre encore un peu pour pouvoir investir dans la plus célèbre des cryptomonnaies à travers ces produits d’épargne réglementés d’un nouveau genre, nous explique Grégory Guilmin, expert financier indépendant.

Pour l’instant, il n’est apparemment pas possible d’avoir accès à ces nouveaux ETF en bitcoin : correct ?

C’est correct, l’épargnant belge n’y a pas accès en direct. Aucun courtier en Belgique ou en Europe ne les distribue. Il est donc impossible d’effectuer une transaction au départ d’une plateforme de trading en Belgique. Le seul moyen potentiellement d’y avoir accès, c’est de passer par un professionnel dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille. Via une banque privée, par exemple.

Parce que ce sont des produits d’investissement destinés au marché américain qui ne possèdent pas les agréments nécessaires pour être distribués en Europe. Les émetteurs de ces produits américains n’ont pas fait de document d’informations-clés (sous le règlement européen PRIIPS, pour Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products, d’application depuis le 1er janvier 2018), c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de passeport européen que la réglementation impose aux produits financiers packagés (fonds d’investissement, produits dérivés et structurés) à destination de la clientèle retail en Europe.

Mais peut-être que ce sera le cas un jour ?

Ce n’est pas impossible. Peut-être qu’un jour les les gestionnaires d’actifs en question décideront d’émettre des ETF en bitcoin de droit européen. Mais d’ici là, il faudra patienter. En attendant, ces ETF en bitcoin vont démocratiser l’accès à cette classe d’actifs que sont les crypto-actifs. Pour le meilleur et pour le pire, d’ailleurs, puisqu’il sera alors très facile d’acheter et de vendre ces ETF en Bourse. Ce qui veut dire que beaucoup de petits investisseurs se tourneront vers ces ETF en bitcoin sans vraiment savoir comment ils fonctionnent, ni sans savoir comment se conformer aux obligations fiscales ainsi qu’au reporting administratif que ce genre de produit pourrait impliquer.