Les choses se concrétisent pour l’ETF investi en Bitcoin

Plus de précisions sur le paiement et un code boursier : on en sait plus sur le fonds investi en Bitcoin de BlackRock. Il attend toujours son feu vert officiel, mais cela montre que le dossier avance. Tout comme ceux d’autres fonds d’investissement.

Il tient le monde de la cryptomonnaie en haleine depuis un bout de temps déjà : le premier ETF investis en Bitcoin. Il représente l’espoir d’une plus grande adoption de la plus importante cryptomonnaie en termes de valeur marchande, car il faciliterait l’accès à des nouveaux arrivants qui ne veulent pas s’exposer directement aux jetons numériques. Cet espoir a contribué à gonfler le cours du Bitcoin cette année : il est passé de 16.600 à 42.800 dollars. Une hausse de plus de 150%.

Différents fonds d’investissement ont fait la demande à la SEC, le gendarme boursier américain, pour introduire ces fonds en bourse. Les marchés guettent donc scrupuleusement les signes d’un éventuel feu vert pour ce lancement.

Paiement des parts et code boursier

Pour la demande déposée par BlackRock, les choses se précisent quelque peu cette semaine. Le géant a modifié sa demande. Avant, il proposait de donner d’autres actifs aux investisseurs qui vendaient leurs parts du fonds, ou de leur verser un dividende ou de racheter des parts avec d’autres parts. Ce paiement « en nature » est le modus operandi de la majorité des ETF. Mais la SEC préfère un système ou les paiements sont effectués en liquide. La demande de BlackRock mentionne donc désormais que ces paiements seront effectués en cash, rapporte Insider qui a pu consulter le formulaire.

Cela peut sonner comme un détail, mais c’est le signe que le fonds collabore avec l’autorité des marchés, et que les choses avancent donc petit à petit. D’autres fonds, comme Ark ou Wisdom Tree, ont d’ailleurs aussi modifié cet élément dans leur demande récemment.

Autre élément qui montre que les choses avancent : le formulaire reprend aussi le code boursier, code de une à quatre lettres qu’a tout actif négocié en bourse. Il répond au doux nom d’IBIT, pour iShares Bitcoin Trust ETF.