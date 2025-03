Le bitcoin s’envole avec une réserve de cryptomonnaies à l’étude aux États-Unis

Le bitcoin était en forte hausse lundi matin, après que le président américain Donald Trump a identifié dimanche cinq cryptomonnaies à l’étude pour une nouvelle “réserve stratégique” américaine, faisant bondir leur cours sur les marchés.

Ethereum © getty

Sur son réseau Truth Social, le président américain a déclaré qu’un groupe de travail qu’il avait mis en place peu de temps après son entrée en fonction allait de l’avant s’agissant de cette réserve, qui comprendra le bitcoin et l’ethereum ainsi que trois cryptomonnaies plus petites: XRP, Solana et Cardano.

Les cours des cryptomonnaies avait pourtant entamé un cycle de baisse, les marchés étant déçus de ne pas voir la réserve promise par Donald Trump ne pas se matérialiser.

Mais cette dernière annonce “a fait monter en flèche les cryptomonnaies”, souligne Kathleen Brooks, analyste chez XTB, qui prévoit “une reprise généralisée” dans le secteur, “avec le niveau de 100.000 dollars comme cible évidente pour le bitcoin”.

“La capitale des cryptomonnaies”

L’essentiel de la hausse des cours a eu lieu dimanche après-midi dans la foulée des messages du président américain sur son réseau social, affirmant vouloir faire des États-Unis “la capitale des cryptomonnaies”.

Vers 11h15, le bitcoin, la plus capitalisée des cryptomonnaies, gagnait 8,77%, à 91.600 dollars, après être tombé à 84.212,07 dollars vendredi, son plus bas depuis mi-novembre.

L’ether, la deuxième devise numérique en valeur totale, prenait 5,62%, à 2.349,3 dollars.