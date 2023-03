Le bitcoin plonge sous les 20.000 dollars

Les turbulences sur les marchés financiers consécutives aux problèmes rencontrés par la banque régionale américaine Silicon Valley Bank (SVB) entraînent également des pertes importantes pour les crypto-monnaies comme le bitcoin. La plus grande monnaie numérique est ainsi passée sous la barre des 20.000 dollars vendredi.

Le bitcoin est d’ailleurs en passe de terminer sa pire semaine depuis novembre, lorsque la chute de la bourse de cryptomonnaies FTX avait provoqué de nombreuses turbulences. Vendredi matin, il valait environ 1,4% de moins qu’un jour plus tôt. Sur l’ensemble de la semaine, la perte s’élève à environ 11%. L’ethereum et le dogecoin, plus petit, ont également perdu beaucoup de terrain.

Les pertes importantes subies par les actions des banques américaines contribuent à la morosité des marchés boursiers.

La banque SVB est en mauvaise posture, ce qui se répercute sur les autres banques. Les craintes des investisseurs ont en outre été renforcées par le fait que la maison-mère d’une autre banque, Silvergate Bank, a annoncé mercredi que l’établissement allait être mis en liquidation.

Les monnaies numériques comme le bitcoin sont considérées comme un investissement très risqué. Lorsque les nouvelles ne sont pas bonnes sur les marchés boursiers, elles subissent souvent de lourdes pertes. Par ailleurs, la hausse des taux d’intérêt rend les investissements moins risqués, comme les bons d’État, plus populaires auprès des investisseurs.

En outre, de plus en plus de signes indiquent que de nombreuses cryptomonnaies aux États-Unis vont être confrontées à des réglementations plus strictes, ce qui pourrait également faire baisser la valeur.