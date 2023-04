Le bitcoin dépasse les 30.000 dollars pour la première fois depuis le mois de juin (infographie)

Contrairement aux monnaies traditionnelles qui sont émises par des banques centrales et régulées par des gouvernements, le bitcoin est basé sur une technologie de registre distribué appelée blockchain, qui permet des transactions peer-to-peer sans intermédiaires.

Les bitcoins sont créés par un processus appelé « minage« , où des ordinateurs résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions et créer de nouveaux bitcoins. Les bitcoins peuvent être stockés dans des portefeuilles numériques, et peuvent être échangés contre d’autres devises ou utilisés pour acheter des biens et des services dans les magasins en ligne qui acceptent le bitcoin.

Le bitcoin est considéré comme une monnaie alternative, avec des partisans qui voient son utilisation comme un moyen de se libérer de la réglementation gouvernementale et de la manipulation des devises par les banques centrales. Cependant, il y a aussi des critiques qui soulignent que le bitcoin est extrêmement volatil en termes de valeur, et qu’il a été utilisé pour des activités illégales comme le blanchiment d’argent.