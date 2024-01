Bitcoin : à quoi il faut faire attention lors du prochain Halving

Une réduction de moitié de la récompense en Bitcoins aura lieu pour la cinquième fois en avril. Cela s’est déjà produit en 2009, 2012, 2016 et 2020. Rétrospectivement, chaque réduction de moitié a marqué le début d’une hausse significative de la valeur du Bitcoin, avec des augmentations de centaines de pourcents en quelques trimestres. Cette tendance incite à réévaluer sérieusement le Bitcoin.

Halving

Bitcoin traite les transactions de manière indirecte. Dans le réseau de la devise, les transactions sont agrégées et ajoutées à la blockchain toutes les 10 minutes, ce qui permet d’assurer la traçabilité de toutes les transactions. Elles sont ajoutées en résolvant une énigme mathématique complexe, ce qui s’appelle aussi le minage de cryptomonnaies. Pour inciter les gens à résoudre cette énigme, une récompense leur est offerte. Cette récompense est de 6,25 Bitcoins aujourd’hui, mais passe à 3,125 Bitcoins en avril.

L’augmentation de la valeur du Bitcoin en 2012 était principalement due à l’intérêt croissant des professionnels du monde informatique. En 2016, les particuliers ont commencé à acheter des Bitcoins en masse. Le marché haussier de 2020 a été stimulé par un afflux d’investisseurs institutionnels. Il est probable que l’approbation par la SEC, le régulateur boursier américain de plusieurs ETF (fonds négociés en bourse) investis en Bitcoins, soit à l’origine de la prochaine hausse.

Le timing

Il convient toutefois d’être prudent. Les précédentes périodes de croissance ont coïncidé avec une création monétaire exceptionnelle de la part de la Réserve fédérale. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. En outre, les pires périodes pour le Bitcoin ont coïncidé, de manière remarquable, avec les pires périodes du marché boursier. C’est une indication d’une possible corrélation entre le Bitcoin et les actions. En ce qui concerne les actions, nous sommes de toute façon prudents, en raison des valorisations par rapport aux bénéfices des entreprises et du risque d’un éventuel ralentissement économique aux États-Unis.

Un signe encourageant est que le hashrate du Bitcoin (la puissance de calcul totale utilisée dans le monde pour vérifier les transactions et extraire de nouveaux Bitcoins) a atteint de nouveaux sommets chaque année, même lorsque le prix du Bitcoin a chuté de plus de 50 %. L’augmentation de cette valeur signifie que le Bitcoin devient encore plus sûr. En effet, il faut au moins 51 % du hashrate pour pirater le réseau. C’est également un signe que l’importance de la monnaie augmente et que les gens et les entreprises investissent dans l’infrastructure minière.

Lorsque la Chine a interdit le Bitcoin en septembre 2021, le hashrate a été divisé par deux. Malgré ce revers, le réseau Bitcoin a résisté. En trois mois, le hashrate s’est rétabli, grâce à des investissements rapides dans des équipements d’exploitation minière dans d’autres pays. Cela démontre la robustesse du réseau Bitcoin décentralisé.

Une situation technique favorable

La confiance est renforcée par la tendance haussière du Relative Strength Index (RSI, indice de force relative), un indicateur d’analyse technique qui mesure l’ampleur et la rapidité des fluctuations de prix. L’indice RSI se situe à 48, ce qui représente une hausse remarquable par rapport à son niveau le plus bas de 28 en décembre 2022. Lors de la précédente réduction de moitié de la récompense, le RSI a atteint un sommet de 91 et même de 95 la fois précédente. Si le cours du Bitcoin commence à augmenter, on peut s’attendre à ce que les masses se précipitent à nouveau sur le marché, ce qui pourrait conduire à des sommets sans précédent.

Allocation

Nous terminons par un avertissement important. Limitez toujours les positions en Bitcoins à 1 ou 2 % du portefeuille d’investissement. Gardez à l’esprit le scénario le plus noir : une perte totale. Si l’ensemble de la position en Bitcoins tombe à zéro, il vous reste encore 98 à 99 % du portefeuille. Une hausse de plusieurs centaines de pourcents de la valeur du Bitcoin, comme lors des précédentes périodes de Halving, aurait toujours un impact notable sur le portefeuille.

Une façon pour un particulier d’investir dans le Bitcoin est de prendre une position dans VanEck Bitcoin (ISIN:DE000A28M8D0) à la bourse de Francfort. Ce tracker donne un sentiment de sécurité car la clé numérique des Bitcoins est physiquement stockée dans un coffre-fort au Liechtenstein. Par conséquent, les Bitcoins stockés sont hors de portée des cyberattaques.