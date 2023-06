Zone euro: la BCE « poursuivra » ses hausses de taux en juillet

La Banque centrale européenne (BCE) « poursuivra » ses hausses de taux lors de sa réunion de politique monétaire de juillet car il est trop tôt pour « crier victoire » dans le combat contre l’inflation en zone euro, a déclaré sa présidente Christine Lagarde.

Pour Lagarde, « notre travail n’est pas fini ». « Sauf changement important dans nos perspectives, nous poursuivrons le relèvement des taux en juillet », a-t-elle déclaré, à l’occasion d’un forum de la BCE à Sintra, au Portugal. La gardienne de l’euro a décidé en juin d’une huitième hausse de ses taux directeurs en moins d’un an, d’un quart de point de pourcentage, pour porter son taux de référence sur les dépôts à 3,5%. La BCE s’est lancée il y a un an dans ce cycle sans précédent de resserrement monétaire pour contrer la flambée des prix et certaines voix appellent désormais à une pause pour ne pas peser davantage sur l’activité économique.

La responsable a au contraire mis en garde mardi contre un revirement « trop rapide de la politique monétaire » face à un « processus d’inflation plus persistant », dans la zone euro. La hausse des prix en zone euro est retombée à 6,1% sur un an en mai, loin du record à 10,6% atteint en octobre, mais loin également de l’objectif de 2%. « L’inflation progresse dans l’économie par phases, alors que différents agents économiques essaient de se répercuter les coûts les uns sur les autres », a expliqué Mme Lagarde. Le phénomène est ainsi désormais stimulé par la hausse des salaires, dans le cadre d’un « processus durable de rattrapage » du pouvoir d’achat. « Plusieurs années d’augmentation des salaires nous attendent », a ainsi déclaré mardi Mme Lagarde.

Elle a par ailleurs appelé les entreprises à faire leur part du travail en absorbant « la hausse des coûts de main-d’œuvre dans leurs marges » plutôt qu’en augmentant leurs prix.