Wero est officiellement lancé dans les grandes banques belges

Le nouveau système de paiement européen Wero, destiné à faciliter les paiements mobiles, a officiellement été lancé mardi en Belgique. Il est désormais accessible via les applications des quatre grandes banques belges, soit Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et CBC, a annoncé mardi l’European Payments Initiative (EPI) lors d’une conférence de presse.

Les utilisateurs de Wero pourront transférer et recevoir de l’argent de manière instantanée par l’intermédiaire d’un QR code. Pour les clients de Belfius et CBC, il sera également possible d’envoyer de l’argent vers des personnes présentes sur la liste de contacts de leur smartphone, également enregistrées sur Wero. Ces paiements pourront se faire directement depuis leur application bancaire habituelle, et ce de manière entièrement gratuite.

EPI a également collaboré avec Bancontact Payconiq Company (BPC) dans le cadre du lancement de Wero en Belgique. Dans un premier temps, Wero et l’application de paiement déjà existante Payconiq continueront à coexister. Lorsque Wero sera bien intégrée dans les banques belges et que la phase de transition sera terminée, Payconiq sera remplacée par Wero. La date de son arrêt devrait être communiquée dans le courant 2025.

BPC distribuera en outre Wero auprès des commerçants qui utilisent actuellement Payconiq, leur permettant d’accepter les paiements Wero dans leurs magasins sans devoir changer quoi que ce soit pour adopter cette nouvelle solution.

A travers ce nouveau moyen de paiement, EPI vise à concurrencer les grands acteurs internationaux tels que Visa, Mastercard ou encore Paypal. “Nous avons une volonté d’indépendance, il est stratégiquement important de garder les données qui accompagnent les paiements en Europe”, souligne à cet effet Martina Weimert, CEO de EPI.

Ce lancement de Wero en Belgique fait suite aux déploiements réussis en Allemagne, en juillet dernier, et en France, fin septembre. À terme, les Pays-Bas et le Luxembourg devraient suivre.