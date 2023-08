Vdk banque, seule banque belge à bannir tout investissement dans les armes nucléaires

La banque Vdk est la seule banque belge, parmi 55 institutions financières dans le monde passées au crible, à bannir totalement tout investissement dans les industries d’armement nucléaire, selon un rapport « Don’t Bank on the Bomb » de l’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) et de l’organisation pacifiste hollandaise PAX.

« Nous espérons que notre politique incitera d’autres institutions financières en Belgique à cesser d’investir l’épargne des Belges directement ou indirectement dans la production d’armes nucléaires. Les armes nucléaires ont un énorme pouvoir de destruction et ne font aucune distinction entre les cibles militaires et civiles. Leur utilisation n’est donc, selon nous, jamais justifiée », commente-t-on chez Vdk.

Vdk n’est pas la seule banque belge citée dans le rapport: KBC et Degroof Petercam font partie d’une liste de 54 « Runners-Up », c’est-à-dire d’institutions financières qui ont entrepris des démarches pour restreindre les investissements dans les fabricants d’armes nucléaires mais sans aller aussi loin que les 55 institutions financières reprises au « Hall of fame » du rapport.