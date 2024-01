Varsovie demande des explications à Google après une publication de cours erronés de sa monnaie

Le ministère polonais des Finances a demandé mardi des explications à Google après la publication par ses services de taux de change erronés, largement inférieurs à ceux du marché, de la monnaie polonaise, le zloty.

Lundi soir, les taux de change de Google montraient que l’euro valait jusqu’à 5,20 zlotys, le dollar près de 4,70 zlotys et le franc suisse 5,30 zlotys, soit environ 23% de plus que leurs cours sur le marché des devises. « Restons calme. Ce taux de change du zloty qui sème la panique est un +fake+' », a réagi lundi le ministre polonais des Finances Andrzej Domanski sur X (ex Twitter) après la publication de ces cours. « Dans un instant, les marchés asiatiques ouvriront et la situation reviendra à la normale », a-t-il ajouté.

Mardi, le ministère des Finances a indiqué sur X avoir officiellement demandé des explications à Google Poland « sur les raisons de la fausse publication d’hier concernant le taux de change du zloty et sur les mesures qu’il (Google) prendra pour éviter des situations similaires à l’avenir ».

Le porte-parole de la banque centrale de Pologne NBP a pour sa part évoqué sur X « un taux de change fictif du zloty » présenté sur Google, déclarant que les données « présentées par la plateforme ne sont pas toujours exactes ».

Aucun commentaire n’avait été émis par Google mardi en début d’après-midi.

Selon les experts, cités par les médias polonais, l‘erreur pourrait provenir de l’algorithme utilisé par Google et de sa mauvaise analyse des données de marché qui n’ont pas été actualisées le 31 décembre et le 1er janvier.

Selon Google, l’euro valait à la mi-journée mardi 4,35 zlotys, le dollar 3,97 zlotys et le franc suisse 4,68 zlotys.