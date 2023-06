UBS peut s’attaquer pour de bon au grand chantier de l’intégration de Credit Suisse

UBS espère finaliser le rachat de Credit Suisse lundi mais le plus dur reste à faire pour transformer le mariage forcé en réussite, rassurer les clients et les employés mais aussi le monde politique en Suisse.

« A partir de lundi, UBS peut commencer à être proactive« , explique Andreas Venditti, analyste financier chez Vontobel, lors d’un entretien avec l’AFP. Lundi dernier les deux banques avaient annoncé que la fusion devrait être finalisée d’ici le 12 juin.

La première banque de Suisse a multiplié les préparatifs depuis mi-mars et doit déjà avoir une idée des activités qu’elle veut conserver, fermer ou vendre mais elle « était limitée dans ce qu’elle pouvait faire » tant que la fusion n’était pas scellée, souligne l’analyste. Les fusions entre deux entreprises aussi complexes que les deux premières banques helvétiques peuvent s’avérer des machines infernales d’autant qu’UBS n’a guère eu le temps d’étudier en détail cette opération.

La banque a accepté d’acheter sa concurrente qui menaçait de faire faillite après d’intenses pressions des autorités suisses pour une somme modique -3 milliards de francs suisses (3,1 milliard d’euros), moyennant d’importantes garanties pour se couvrir en cas de mauvaises surprises dans les comptes. UBS et le gouvernement ont signé le contrat de garantie vendredi: celle-ci peut aller jusqu’à 9 milliards de francs mais seulement si les pertes dépassent 5 milliards.

Les modalités du rachat et la taille de la future mégabanque suscitent de vives inquiétudes en Suisse au point que le Parlement a mis en place une commission d’enquête, un fait rarissime. Les élus veulent examiner la façon dont les autorités ont géré ce sauvetage.

Plus de questions

De nombreuses questions restent en suspens dans cette fusion bouclée dans l’urgence, les dirigeants d’UBS eux-mêmes n’ayant eu que quelques jours pour se décider. Les investisseurs aimeraient en savoir davantage sur notamment le processus d’intégration, les unités qui vont être absorbées.

Selon M. Venditti, les réponses ne devraient toutefois commencer à filtrer qu’à partir de fin août, lors de la publication des résultats du deuxième trimestre. Il espère que les dirigeants d’UBS en diront plus sur le sort réservé à la branche suisse de Credit Suisse, le fleuron de la banque qui a échappé aux scandales et qui rapporte de l’argent. C’est aussi un dossier épineux en raison des doublons en termes de succursales et d’emplois.

Protéger la concurrence

L’ampleur de la tâche est telle qu’UBS a repoussé de plus d’un mois la publication de ses résultats trimestriels, au 31 août. Dans un document destiné au gendarme américain de la Bourse, UBS a révélé s’attendre à un gain comptable exceptionnel de près de 35 milliards de dollars (32,7 milliards d’euros) en raison de l’écart entre le prix d’achat et l’actif net comptabilisé.

Parmi les grands défis qui attendent UBS, Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank, évoque notamment « la rétention des talents » alors que les départs se multiplient face aux craintes de compression d’effectifs. Elle cite aussi la création « d’une nouvelle culture au sein de la banque« , celle de Credit Suisse ayant été totalement discréditée par les nombreux scandales qui ont terni la réputation de l’établissement.

Enquête parlementaire

D’un point de vue politique, les régulateurs vont également devoir veiller « à protéger la concurrence, ce qui pourrait nécessiter d’éventuelles scissions de certaines activités », a-t-elle indiqué à l’AFP. En Suisse, la fusion inquiète pour l’emploi, la concurrence.

Le Parti socialiste suisse exige une « cure d’amaigrissement », craignant que la fusion ne crée « un monstre » trop gros pour être sauvé. En cas de crise, tout le pays se trouverait pris « en otage », redoute la formation de gauche.

Pour faciliter le rachat de Credit Suisse, quelque 259 milliards de francs de liquidités ont été débloquées entre les aides de la Confédération et celles de la banque centrale.

« Nous devons à la jeunesse de ce pays de travailler pour qu’une telle crise ne puisse plus se produire », a déclaré Damien Cottier, député du Parti libéral radical (droite libérale) lors d’un vote mercredi à la chambre basse du Parlement.