Toutes les banques ne respectent pas le gentlemen’s agreemen : retirer de l’argent au distributeur a toujours un coût

Il y a un mois et demi, la Febelfin, la fédération belge des banques, et le gouvernement belge avaient annoncé être parvenus à un accord concernant une série de mesures garantissant une plus large accessibilité et disponibilité à l’argent liquide. Cet accord stipulait également que les banques ne factureraient plus de supplément aux consommateurs qui retireraient de l’argent aux distributeurs automatiques d’autres banques que leur propre institution bancaire. La réalité est tout autre.

L’accord entre le gouvernement et les banques belges a demandé beaucoup de concessions. Le gouvernement exigeait des garanties de la part du secteur bancaire, considérant l’accessibilité aux différents services financiers comme essentielle et ce pour tous citoyens. Ainsi, le 31 mars, Febelfin annonçait qu’un gentleman’s agreement avait été conclu. Cet accord comportait un certain nombre de promesses, dont notamment l’installation de 207 nouveaux distributeurs installés dans des lieux stratégiques afin d’améliorer les retraits d’argent liquide.

Lire aussi| Pourquoi il faut sauver le cash

« D’une part, des distributeurs automatiques seront installés à de nouveaux endroits à travers le pays afin de réduire la distance à parcourir pour s’y rendre. D’autre part, des distributeurs seront ajoutés (en particulier dans les villes) sur des sites existants ou sur de nouveaux sites afin d’augmenter leur capacité et d’éviter autant que possible les files d’attente aux distributeurs », a promis la Febelfin. Il est cependant normal que l’installation de ces distributeurs prenne un certain temps.

Mais le secteur bancaire a fait une autre promesse, qui, elle, peut être tenue dans un délai beaucoup plus court. « En outre, le gentleman’s agreement sera étendu et les particuliers pourront effectuer 24 retraits gratuits aux distributeurs par an, quelle que soit la banque dans laquelle le retrait est effectué. Les 24 retraits gratuits ne sont donc plus limités aux seuls distributeurs automatiques de billets de sa propre institution bancaire », peut-on lire dans l’accord. Seulement les banques n’ont pas encore tenu cette promesse.

Au moins cinq banques continuent de facturer 0,5 euro par retrait fait au distributeur d’une banque tierse, et ce dès le premier retrait. Les clients qui l’ignorent peuvent payer 24 fois 0,5 euros (ou 12 euros) par an pour des opérations qui devraient normalement être gratuites. Les retraits sont généralement facturés sur les comptes courants dits gratuits :

– le compte de base de KBC

– b.comfort de la Banque Bpost

– Beats Pulse de Belfius (le retrait gratuit a été annoncé, à partir du 1er juillet)

– Crelan Basic

– Start2bank d’AXA Bank

Il existe également une banque qui facture 0,5 euro à partir du cinquième retrait d’argent en un mois :

– Beobank Go

Nous avons donc demandé à Febelfin quand la mise en œuvre de ce gentlemen’s agreement aurait lieu. « L’accord est entré en vigueur le 31 mars. La communication a eu lieu en même temps que la signature de l’accord. Le gentleman’s agreement s’applique à toutes les banques. Il n’est toutefois pas exclu que, pour des raisons opérationnelles, la mise en œuvre prenne un certain temps dans certaines banques. »

Les grandes banques avaient été les premières à facturer les retraits aux distributeurs d’autres banques.