Taux du livret: il ne faudrait pas que les Belges deviennent infidèles à leur banque

Dans la problématique de la rémunération du livret d’épargne, le vice-gouverneur de la BNB indique qu’il faut faire attention à la fois à préserver la rentabilité des banques, mais aussi à ne pas pousser les épargnants à vider leur livret pour aller ailleurs.

La semaine dernière, le gouvernement a décidé de demander à la Banque nationale de Belgique (BNB) son avis sur l’opportunité de légiférer pour obliger les banques à remonter le taux du livret.

La BNB devrait remettre incessamment son texte et un avis de la BCE est également attendu.

Ce mercredi, en marge de la présentation du rapport sur la stabilité financière, le vice-gouverneur de la BNB, Steven Vanackere, a commenté le sujet, insistant sur le fait que cette opinion n’était pas le contenu de l’avis qui allait être remis au gouvernement.

« Un certain nombre d’arguments ont été lancés pour dire de faire attention à la rentabilité du secteur », rappelle-t-il. Les banques ont en effet souligné qu’elles avaient un large portefeuille d’anciens crédits, octroyés quand les taux étaient peu élevés, et qui leur rapportent donc moins que les nouveaux crédits.

« Si cette rentabilité est menacée, cela peut mettre en péril la stabilité financière. Et c’est un argument qui mérite d’être pris en considération », poursuit le vice-gouverneur de la BNB qui rappelle aussi que par le passé, les banques ont mieux rémunéré le livret que ce à quoi les conditions de marché les incitaient. « Pendant toute une période de taux d’intérêt négatifs, le secteur bancaire a dû travailler avec un taux minimum garanti aux clients, dit-il. Mais en même temps, un des grands atouts du secteur bancaire belge est la stabilité du financement : les Belges sont assez fidèles à leur banque. Et cette stabilité pourrait être mise en péril le jour où ces citoyens auraient l’impression que ce n’est pas la meilleure idée de mettre leur épargne sur un compte réglementé parce que sa rémunération ne serait pas suffisante ». Ces dépôts pourraient donc aller se réfugier dans des banques étrangères ou d’autres instruments d’épargne.

Steven Vanackere souligne que cette opinion n’est pas nouvelle : « Je ne fais que répéter ce que le gouverneur Pierre Wunsch a dit il y a deux mois: nous comprenons que la hausse des taux de la BCE mette un certain temps à percoler, puisqu’il y a une série d’anciens actifs qui continuent à procurer des rémunérations moins élevées. Mais si cela prend trop de temps, il faudra en analyser les causes ». Cet argument des banques pour ne pas bouger les taux du livret a « une date de péremption », ajoute-t-il.

Une banque n’est pas l’autre

Quant à la nécessité de légiférer, Steven Vanackere ne se prononce pas explicitement. Il rappelle toutefois que « le secteur est hétérogène. La carte d’identité des banques est très différente. Traiter le secteur comme une seule entité est donc erroné. »

Il a aussi commenté la position de certains économistes, tel Paul De Grauwe, qui estiment que les banques ont les moyens de rémunérer davantage les dépôts parce qu’elles bénéficient aujourd’hui d’un « cadeau » de la BCE. La BCE a en effet remonté ses taux et elle paie désormais un taux de 3,25% aux banques qui mettent en dépôt chez elle leurs liquidités excédentaires. Les banques belges ont ainsi déposé un peu moins de 260 milliards d’euros auprès de cette facilité de dépôt. Si rien ne bouge, cet argent, rémunéré aujourd’hui à 3,25%, pourrait donc procurer aux banques 8,4 milliards d’euros sur un an.

Steven Vanackere répond que ce n’est pas si simple, car si les banques ont pu se fournir en liquidités jusqu’à l’an dernier à un taux quasiment nul, ce n’est plus le cas. En outre, la situation est très différente d’une banque à l’autre. « Certaines banques n’ont pratiquement aucun dépôt à la BCE, et les nouveaux TLTRO (les crédits à long terme octroyés par la BCE, NDLR) sont désormais effectués à un taux de 3,25%, rappelle-t-il. Les banques paient donc aujourd’hui à la BCE des liquidités à 3,25% pour les parquer à 3,25%. Le résultat est donc nul »

Taxer les banques ?

Steven Vanackere ajoute que « la BCE n’est pas nécessairement contente de rémunérer ces liquidités, car elle est bien consciente de la critique qui peut se présenter. Mais si ces liquidités déposées auprès d’elle étaient rémunérées à un niveau moins élevé, il n’y aurait plus de transmission de la politique monétaire et nous n’arriverions plus à lutter contre l’inflation », observe-t-il. La politique monétaire de la BCE consiste en effet à canaliser les taux d’intérêt entre le taux directeur (celui auquel la banque centrale prête de l’argent aux banques) et son taux de dépôt (celui auquel elle rémunère l’argent déposé chez elle). « La seule chose que nous puissions faire, c’est d’obliger les banques à placer de l’argent non rémunéré. Mais cela, c’est décider de taxer les banques », ajoute Steven Vanackere.