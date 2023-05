Qui est Jamie Dimon, le big boss de JP Morgan qui s’empare de First Republic?

Patron de la grande banque américaine JP Morgan et vétéran de la crise de 2008, Jamie Dimon est considéré par d’aucuns comme étant le banquier le plus puissant du monde.

C’était il y a quinze ans, au printemps 2008. Jamie Dimon bouclait le premier grand sauvetage de ce qui allait devenir la crise des subprimes symbolisée par la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre de la même année. A l’époque, JP Morgan avait racheté pour une bouchée de pain Bear Stearns, la plus petite des cinq grandes banques d’investissement de Wall Street mise au tapis par ce qui allait devenir la crise des subprimes. Une opération destinée à contenir l’incendie sur les marchés en adossant Bear Stearns au bilan de JP Morgan, et dans la foulée de laquelle elle s’emparera de la caisse d’épargne américaine Washington Mutual, pour 1,9 milliard de dollars à peine, alors que la banqueroute de Lehman Brothers surviendra 10 jours plus tard.

D’une crise à l’autre

Quinze après, et à 67 ans, revoilà Jamie Dimon ! Toujours à la tête de de JP Morgan, le vétéran de la crise de 2008, lui qui a permis à à la première banque des Etats-Unis de traverser sans trop de casse la crise financière, est une fois de plus à la manoeuvre pour sauver les meubles et restaurer la confiance, cette fois dans les banques régionales américaines. Après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, en mars, c’est en effet au tour de First Republic de tomber à la suite à une fuite massive de ses clients. Au premier trimestre, ce sont pas moins de 100 milliards de dollars qui ont quitté les comptes de la banque basée à San Francisco. Ce qui a amené la banque fondée en 1985 au bord du précipice et poussé ce week-end les autorités à démanteler l’institution pour revendre la grande majorité de ses actifs à JP Morgan, cette dernière réalisant au passage une plus-value de 2,6 milliards de dollars. Bien joué, Jamie !

Le parrain de Wall Street

Surnommé le parrain de Wall Street, connu pour son flair, Jamie Dimon est en effet considéré comme l’un des banquiers les plus puissants du monde, voire l’une des personnalités les plus influentes de la planète par le magazine Time. Sa carrière dans le secteur bancaire débute en 1982 chez American Express, où le banquier new-yorkais fait la connaissance de l’emblématique Sandy Weill, avec qui Dimon reprendra Commercial Credit, une institution spécialisée de crédit à la consommation et qui donnera naissance à Citigroup au bout de plusieurs fusions : avec la compagnie d’assurances Travelers et Salomon Brothers, puis avec Citibank.

On le retrouve ensuite au début des années 2000 aux commandes de Bank One, qu’il fusionne avec JP Morgan Chase en 2004, devenue depuis la banque la plus systémique du monde avec plus de 2.400 milliards de dollars de dépôts. Un colosse bancaire que Jamie Dimon dirige maintenant depuis maintenant près de vingt ans, malgré un cancer de la gorge et une opération du cœur.