Près de 2 millions de Belges n’utilisent pas la banque en ligne

En Belgique, 1,882 million de personnes n’utilisent pas la banque en ligne soit 16% des 16-74 ans. Cette proportion est la plus élevée chez les 75-89 ans (54%), annonce vendredi dans deux rapports sur l’inclusion financière.

“On a tendance à penser que la digitalisation des services bancaires n’affecte qu’un petit pourcentage de personnes. Mais ce sont 1,882 million de personnes qui sont concernées et qui souffrent de la fermeture des agences et des appareils permettant d’effectuer des virements et de consulter son compte dans les espaces de self-banking”, affirme Anne Fily, chercheuse en inclusion financière chez Financité.

Le rapport montre aussi que le nombre d’agences bancaires a continué a régressé entre 2022 et 2023 (-9,71%). La Belgique aura ainsi perdu 77,62 % de ses agences depuis 2011.

Fin 2023, il restait 4.056 distributeurs bancaires selon Febelfin et 4.076 selon la BCE (chiffres fournis par la BNB). On comptait en moyenne un distributeur bancaire pour 2.886 habitants en Belgique contre un pour 1.312 habitants dans la zone euro.