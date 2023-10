Peter Adams, CEO d’ING : « Notre aspiration est de rendre la banque plus simple, plus transparente, plus efficace »

ING Belgique a récemment proposé à quelque 1.200 employés des indemnités de départ. Une annonce qui inquiète. À tort? « Ce n’est pas un plan de restructuration », affirme Peter Adams, CEO d’ING Belgique et invité d’Amid Faljaoui, dans notre Trends Talk.

Il y aborde notamment la question du bon d’État, la réduction du nombre d’agences et l’état de l’économie belge.

Un plan de restructuration?

Créer un cadre pour augmenter la mobilité interne et externe? Une proposition validée par 51% des mandats sociaux au sein de la banque ING. En cause: une digitalisation de plus en plus rapide du secteur bancaire. « Ce sont surtout les syndicats qui sont quelque part demandeurs que la banque donne cette option de départs volontaires à des collègues qui estiment que c’est le changement de trop au sein de la banque. »

Diminution du nombre d’agences

« On constate aujourd’hui que les grandes banques de Belgique, dont ING, diminue leur nombre d’agences physiques. Selon vous, le chiffre idéal du nombre d’agences serait 200. Mais pourquoi? D’où vient ce chiffre « magique? » »

De consultant à CEO d’une banque, un gros changement?

Désormais CEO d’ING Belgique, quel regard Peter Adams porte-t-il sur le secteur bancaire? Quelles sont les missions à remettre au cœur des priorités? « Le rôle fondamental d’une banque, c’est de transformer des dépôts à court terme dans des crédits à long terme. C’est nécessaire pour pouvoir financer des projets qui ont du sens. »

Et si on devait résumer la stratégie d’ING, qu’est-ce que ce serait?

« Notre aspiration, c’est de rendre de nouveau la banque plus simple. Qu’est-ce que ca veut dire? Plus transparente, plus efficace. Le secteur bancaire est un secteur qui est très complexe en soi et les banques ont réussi à le rendre encore plus complexe. Si nous, on peut rendre notre gamme de produits et services plus accessible et plus transparente, ce serait déjà un grand atout. »