Payconiq lance GO pour les commerçants

On le sait, l’Etat oblige désormais les commerçants à proposer une solution de paiement digital à leurs clients. Pour ceux qui ne souhaitaient pas louer ou utiliser un terminal de paiement, la solution Payconiq s’est vite imposée.

A l’aide d’un autocollant rose qui arbore le code QR du commerçant, le client pouvait payer ses achats en scannant le susdit code et en introduisant lui-même le montant.

Payconiq va plus loin aujourd’hui en proposant GO, une appli réservée aux commerçants. Via leur smartphone, ils peuvent désormais encoder le montant des achats, générer un code QR spécifique destiné aux clients et recevoir immédiatement la confirmation du paiement. Une solution qui complète l’autocollant rose et qui s’avère très pratique pour les livraisons à domicile ou les ventes sans emplacement fixe. L’appli est gratuite et les frais identiques à ceux de l’autocollant.