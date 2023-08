Parfum de nouvelle crise bancaire aux États-Unis ? S&P baisse sa notation pour différentes institutions

L’agence de notation S&P Global rabaisse la note de différentes banques américaines. Elle cite notamment des difficultés à trouver des financements, des retraits de dépôts, le poids des taux d’intérêt… tout pour rappeler les différentes faillites dans le secteur, au printemps. La « crise » bancaire de 2023 pourrait-elle connaître un nouveau tournant ?

Mauvaise nouvelle pour différentes banques américaines : S&P Global revoit sa notation à la baisse. Associated Banc-Corp et Valley National Bancorp se retrouvent ainsi avec une note moins bonne, pour raison de « risques de financement et d’une plus grande dépendance à l’égard des dépôts par courtage ». Pour UMB Financial Corp, Comerica Bank et Keycorp, ce sont les « sorties importantes de dépôts » et « taux d’intérêt élevés » qui tirent la note vers le bas, rapporte Reuters.

Une telle notation (elle existe également pour les dettes souveraines des pays) est importante dans le milieu. Si elle vient à baisser, c’est généralement un mauvais signe pour les institutions en question. Elle pourrait en tout cas faire fuir des investisseurs.

Il ne s’agit en plus pas de la seule révision à la baisse qui a eu lieu, récemment. Plus tôt ce mois-ci, l’agence de notation Moody’s a baissé la note de 10 banques différentes, tout en annonçant se pencher sur six géants du milieu bancaire américain, en vue d’une potentielle baisse de la note.

Parfum de crise bancaire ?

Mais ce n’est pas tout : S&P Global s’exprime aussi de manière plus large sur les perspectives économiques. L’agence de notation indique que la solidité du crédit du secteur pourrait être mis à l’épreuve par des risques de financement et la baisse de la rentabilité. Les taux d’intérêt élevés pèsent sur le financement et les liquidités des banques, ajoute-t-elle, mettant également en garde que les dépôts devraient continuer à baisser aussi longtemps que durera le resserrement quantitatif de la Fed (la réduction de son bilan).

Difficultés à trouver des financements, sortie de dépôts, liquidités des banques, poids de la hausse des taux d’intérêt… des mots qui ne vont pas sans rappeler les différentes faillites qui ont eu lieu aux États-Unis, au printemps de cette année. Silicon Valley Bank, Signature, First Republic ; autant de banques qui ont déposé le bilan. Différents éléments sont entrés en jeu, mais force est de constater que les risques couvent donc toujours.