Où s’arrêtera le bon d’Etat : 20 milliards d’euros ?

Certains pensent que c’est le chiffre qu’il pourrait atteindre si le rythme des souscriptions ne faiblit pas d’ici la fin de la semaine.

Le lancement du nouveau bon d’Etat à un an par le ministre des Finances continue de transformer en un incroyable rush des épargnants. Hier, après quatre jours de souscription, le compteur affichait déjà pas moins de douze milliards d’euros récoltés. Ce mercredi, il dépasse les 16 milliards d’euros. Doté d’un rendement attractif, le “bon Van Peteghem” n’en finit donc plus d’engranger les milliards et s’apprête à pulvériser le précédent record des bons Leterme qui avaient permis en 2011 à la Belgique de lever 5,7 milliards auprès des citoyens.

Le téléphone chauffe

Sur le terrain, la ruée est palpable. “Nous sommes submergés d’appels”, confie un banquier. “Depuis le lancement du bon, nous constatons un quasi-doublement des volumes d’appels journaliers au call center et des interactions avec notre chatbot, ainsi qu’une très forte hausse de demandes de rendez-vous et appels dans les agences”, indique pour sa part Belfius. En fait, “nous avons sous-estimé le succès de l’opération”, confie cet autre dirigeant de banque.

Inquiétude

En réalité, le succès est tel que certains estiment que la barre des 20 milliards de fonds récoltés pourrait être franchie si le rythme des souscriptions ne faiblit pas d’ici la fin de la période d’émission fixée à ce vendredi 1er septembre. Cela pourrait être même plus, dit-on. Flirtera-t-on avec les 10 % du marché de l’épargne en Belgique, qui s’élève comme on le sait à 300 milliards d’euros parqués par les Belges sur les livrets d’épargne ? Le séisme en serait d’autant plus grand. A tel point que certains s’inquiètent déjà dans les milieux bancaires des conséquences (inattendues) que pourrait avoir cette émission retentissante sur la solidité de certaines petites banques…