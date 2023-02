Mariage informatique entre BeCode et Start it @KBCMariage informatique

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Selon la fédération de l’industrie technologique Agoria, il y aurait plus de 20.000 postes vacants dans les métiers de l’informatique en Belgique.

Très demandeuses, les grandes entreprises se tournent souvent vers l’étranger pour recruter leurs programmeurs et autres développeurs. Or, il existe chez nous des structures qui non seulement forment les informaticiens de demain, mais aussi les aident à faire leurs premiers pas dans l’univers professionnel.

Pour sensibiliser les recruteurs à ce vivier belge de codeurs disponibles, l’école de programmation BeCode (photo) et la plateforme Start it @KBC ont décidé d’unir leurs efforts. Concrètement, le centre de formation informatique et l’incubateur de start-up bruxellois ont entamé une collaboration structurelle qui vise à faciliter l’accès des jeunes diplômés à des entreprises innovantes où ils peuvent débuter leur carrière.

Lire aussi | Une école pour apprendre à coder

La raison est simple: BeCode forme plus de 800 programmeurs et codeurs par an dans ses quatre antennes (Bruxelles, Liège, Charleroi et Gand) tandis que Start it @KBC a déjà encadré plus de 1.300 start-up belges en moins de 10 ans d’existence. La connexion entre les deux structures semblait donc naturelle et c’est précisément pour sensibiliser les grandes entreprises à ces profils méconnus que BeCode et Start it @KBC opèrent désormais cette synergie 100% belge.