Les syndicats de BNP Paribas Fortis dénoncent “la vente” de membres du personnel

Les syndicats de BNP Paribas Fortis ont mené mardi une première action symbolique dans le bâtiment principal de la banque à Bruxelles, pour contester le projet d’externaliser une partie des activités du service clientèle. Ils dénoncent le “départ forcé” de membres du personnel vers la société Accenture.

Pendant deux heures, dans le patio des bâtiments de BNP Paribas Fortis situés Montagne du Parc à Bruxelles, le front commun syndical a mis en scène une vente publique de membres du personnel, enchaînés et vendus à un prix cassé au management d’Accenture.

“Un départ forcé”

“On a dénoncé le départ forcé de membres du personnel vers Accenture, sans leur accord”, explique Murielle Montignies, co-présidente du comité CNE. “Il s’agit d’une première action symbolique, d’autres sont prévues. On a tout notre temps pour faire des actions, car le préavis de grève court jusqu’au 1er janvier 2026.”

Le front commun a déposé ce préavis fin février, après l’annonce par la banque de son souhait d’externaliser une partie des activités et du personnel de son “Client Service Center”. Les travailleurs seraient alors intégrés dès 2026 dans une entité spécifique belge au sein de la société Accenture. Plus de 500 personnes sur un total de 1.100 équivalents temps plein seraient concernées.

Les représentants du personnel indiquent avoir formulé des propositions pour permettre aux travailleurs de rester dans la banque mais qu’elles ont été rejetées.

À la suite du dépôt du préavis de grève, la direction de la banque avait assuré être attachée au dialogue social et engagée à le poursuivre avec les partenaires sociaux dans le cadre de ce projet qui en est à sa phase d’étude. Les syndicats doivent rencontrer la direction dans les prochaines semaines pour discuter du dossier.