Les profits de nos quatre grandes banques plafonnent

Nos quatre grandes banques – KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius et ING Belgique – ont continué à engranger de bons résultats en 2024. L’an dernier, elles ont ensemble dégagé un bénéfice après impôt de 8,35 milliards d’euros. Une belle performance qui s’inscrit toutefois en baisse de près de 2 % par rapport à 2023.

Après plusieurs années de forte croissance, les quatre leaders du marché bancaire en Belgique ont vu leurs bénéfices marquer le pas en 2024. Les résultats au terme de l’année écoulée que viennent de publier KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius, et ING Belgique sont en effet en recul par rapport à 2023. Les quatre ténors ont réalisé ensemble l’an dernier un bénéfice après impôt de 8,35 milliards d’euros, contre 8,5 milliards un an auparavant, soit un recul de 1,7 % par rapport aux chiffres engrangés sur la même période un an plus tôt.

Seule BNP Paribas recule

Signe très concret du repli, la filiale belge de BNP Paribas, BNP Paribas Fortis, qui regroupe les filiales en Turquie (TEB) et au Luxembourg (BGL), ainsi que la société de leasing Arval, a bouclé 2024 sur un résultat en baisse de 8 %. Le bénéfice net de la première banque du pays est ainsi retombé à 2,9 milliards d’euros au terme de l’année écoulée, contre 3,1 milliards en 2023 qui, il est vrai, avait été une année exceptionnelle.

Pas de recul significatif, mais pas de croissance extraordinaire non plus du côté de la branche belge du groupe ING. Cette dernière a dégagé un bénéfice de 889 millions d’euros, égalant ainsi sa performance enregistrée en 2023 qui, il est vrai, avait été une année record. Même trajectoire équivalente chez Belfius dont le résultat net affiche une toute petite hausse d’un pour cent pour atteindre 1,13 milliard d’euros, contre 1,12 milliard en 2023.

Quant au bancassureur dirigé par Johan Thijs, malgré un quatrième trimestre record, il doit lui aussi se contenter d’un bulletin stable, marqué par un bénéfice en hausse de 13 millions seulement par rapport à 2023, atteignant ainsi un total de 3,4 milliards d’euros l’an passé.

Baisse des taux

Plusieurs éléments expliquent ces résultats un peu moins flamboyants qu’en 2023. Chez BNP Paribas, c’est la moindre performance de sa filiale spécialisée dans le leasing auto Arval, impactée par la baisse des prix des voitures d’occasion, qui a laissé des traces dans les comptes.

Au-delà de cet élément spécifique qui a pesé sur la performance de la filiale belge de la banque française, un autre élément a joué : les quatre leaders du marché ont été touchés par la baisse des taux d’intérêt de la BCE. Baisse des taux qui a clairement mis les marges sous pression, dans un marché du crédit déjà très concurrentiel. Avec comme conséquence logique, un effet négatif sur les revenus d’intérêt.

Certes, cette baisse des revenus d’intérêt a pu en partie être compensée par une bonne maîtrise des coûts (se traduisant par un rapport entre les coûts et les revenus inférieurs à 50 % chez Belfius, par exemple), ainsi que par les commissions perçues sur la vente de produits d’investissement. Mais l’échéance du bon d’État en septembre, qui a obligé les gros acteurs du marché à se montrer plus généreux sur toute une série de produits d’épargne, a clairement eu un impact négatif dans les comptes.

Le fisc se frotte les mains

Quoi qu’il en soit, le fisc se frotte les mains : le secteur paie de plus en plus de taxes. Exemple chez BNP Paribas Fortis qui a déboursé plus d’un milliard d’euros en impôt des sociétés en 2024, et cela sans compter les taxes bancaires (pour financer le fonds de garantie, taxe sur les dépôts, etc.). Des taxes bancaires déjà très élevées en Belgique que le nouveau gouvernement a décidé d’augmenter encore et qui devraient s’élever à 430 millions d’euros environ cette année pour BNP Paribas Fortis. Selon les calculs de cette dernière, les banques paient proportionnellement 80 % d’impôts en plus qu’une entreprise ordinaire.