Les nouveaux bons d’État ont un rendement brut de 2,5 ou 3% existe-t-il de meilleures alternatives pour les épargnants?

L’Agence de la dette a annoncé une nouvelle émission des bons d’Etats pour le 4 juin. Ces deux bons, à 3 et 10 ans, seront assortis de coupons de respectivement 2,5 et 3%. Point de vue rendement, est-ce une bonne alternative, ou pas, aux comptes d’épargne?

Commençons par les nouvelles du jour. L’Agence de la dette a fixé le coupon des nouveaux bons d’Etat. Auparavant, on savait seulement qu’il y aurait un bon d’État à 3 ans et un autre à 10 ans. Nous savons maintenant que les investisseurs à trois ans peuvent obtenir un taux d’intérêt brut de 2,5% par an. Après déduction du précompte mobilier de 30%, il reste 1,75% net. À 10 ans, le coupon est légèrement plus élevé : 3% brut et 2,1% net.

Pour souscrire à des bons d’Etat, l’investisseur peut se tourner vers sa banque qui les lui livrera sur son compte-titre, avec un tarif spécifique appliqué par l’institution bancaire choisie. Une autre solution consiste à s’adresser directement à l’Agence de la dette. Sur le site web de l’institution, il est possible de souscrire en ligne, via ce qu’on dénomme le « Grand Livre ». Avantage : la gestion est gratuite parce qu’il ne faut pas ouvrir de compte-titres auprès d’une banque. La période de souscription court de ce mardi 24 mai jusqu’au 2 juin. L’émission aura lieu le 4 juin prochain. L’Agence de la dette explique tous les détails pratiques sur son site.

Lors de l’émission précédente, au mois de mars 2023, le taux d’intérêt des bons d’Etat à 3 ans était légèrement plus élevé (2,6 % brut) et le taux d’intérêt des bons à 10 ans était exactement le même.

Bons du Trésor ou dépôts à terme

Les bons d’Etat sont plus ou moins comparables aux comptes à terme et aux bons de caisses des banques. À la différence près que dans le premier cas, c’est le gouvernement qui rembourse l’argent à l’échéance et dans le second, c’est la banque.

Selon les barèmes officiels des banques, un compte à terme de 10 ans rapporte au maximum 3,25 % brut (2,275 % net). C’est donc un peu plus que ce qu’offre le Trésor belge. À trois ans, le taux d’intérêt maximum que nous pouvons trouver est de 2,75 % brut (1,925 % net), soit là encore un peu plus que le bon d’État.

CKV, une petite banque basée à Waregem, est la plus généreuse dans les deux cas. AXA et Crelan sortent également gagnants de la comparaison.

Parfois les banques accordent des taux d’intérêt un peu plus élevés que les taux officiels à leurs clients les plus fidèles, ceux qui sont prêts à y placer des sommes importantes. On ne sait pas exactement à combien s’élèvent ces taux d’intérêt. Vous êtes toujours libre de demander à votre banque ce qu’elle peut faire pour vous.

Pour les comptes à terme, comme pour les bons du Trésor et les obligations d’État, le taux d’intérêt, qui sera payé, est convenu chaque année et ce pour toute la durée du contrat. Si jamais les taux d’intérêt repartent soudainement à la baisse (ce qui n’est pas prévu dans l’immédiat en Europe), ce taux d’intérêt (qui est dès lors plus élevé) est bloqué pour toute la durée du contrat et ne baissera pas.

Comptes d’épargne

Santander Consumer Bank est la banque en ligne qui a le plus augmenté ses taux d’intérêt sur les comptes d’épargne jusqu’à présent. Les épargnants peuvent y obtenir un rendement de 1,75 %, si l’on additionne le taux de base et la prime de fidélité. Cette prime de fidélité n’est toutefois octroyée qu’après un an. La banque détient également le compte d’épargne réglementé avec le taux de base le plus élevé (1 %).

La rémunération du compte d’épargne de Santander peut rivaliser avec celle du bon d’État à trois ans. Avec l’avantage que l’argent placé sur ce compte est disponible immédiatement. Il est vrai qu’un bon d’État peut également être vendu pendant sa durée, mais la recherche d’un acheteur peut prendre un certain temps et il se peut aussi que le prix de vente proposé soit nettement inférieur au montant de départ déposé par l’épargnant. Côté risques, c’est assez similaire, du moins si les comptes d’épargne chez Santander ne dépassent pas 100.000 euros. En effet, en dessous de 100.000 euros, les comptes sont couverts par la garantie des dépôts, garantie par l’ensemble du secteur bancaire et contrôlée par le gouvernement.

Il se pourrait que, sous la pression politique actuelle, Santander, mais aussi d’autres banques, commencent à augmenter les taux d’épargne. Si vos économies sont placées sur un compte d’épargne, vous bénéficierez alors automatiquement d’une hausse des taux d’intérêt. Le coupon du billet d’État, quant à lui, est fixe pour toute la durée du contrat.