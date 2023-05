Les Belges se privent d’un meilleur taux pour leur épargne

Les Belges pourraient placer leur épargne auprès des plus petites banques, qui offrent des taux plus alléchants, mais selon des chiffres collectés par les journaux L’Echo et Le Soir, ils sont très peu nombreux à franchir le pas.

Een 2022, 93.167 consommateurs ont changé de banque, contre 107.000 en 2021 d’après les chiffres de la fédération bancaire Febelfin, cités par L’Echo. Un nombre très faible en regard des 17 millions de comptes à vue et autant de comptes d’épargne réglementés existants en Belgique.

Selon le journal Le Soir, sur les 93.000 demandes de changement formulées l’an dernier, 22.000 concernaient un compte d’épargne.

Les petits acteurs délaissés

Les livrets réglementés affichent environ 300 milliards d’euros d’encours total, dont deux tiers sont logés chez les quatre grandes banques du pays: BNP Paribas Fortis, KBC, ING Belgique et Belfius, laissant le solde du volume d’épargne aux petits acteurs du marché.

Depuis 2009 – soit juste après la crise financière -, les dépôts d’épargne auprès des quatre grandes banques ont plus que doublé (+114%), alors que la progression s’est limitée à 61% pour les petits établissements, selon L’Echo.