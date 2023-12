Les banques purement belges occupent la 11e place sur 26 pays européens du point de vue de leur capitalisation, analyse jeudi l’économiste Eric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG School of Management de Lille. Leur quotient moyen de fonds propres de 17,9% est supérieur à ceux des banques de l’Allemagne (16,4%), des Pays-Bas (16,1%), de la France (16%), du Portugal (15,8%), de l’Italie (15,8%) ou de l’Espagne (12,6%).

L’étude se base sur le dernier exercice de transparence de l’Autorité bancaire européenne (EBA). La solvabilité des banques dépend de la suffisance de leur capital et leur capitalisation est mesurée par leurs fonds propres en proportion de leurs actifs pondérés par les risques, explique l’IESEG.

L’école de commerce étend aussi l’étude aux banques étrangères très actives en Belgique, principalement BNP Paribas et ING par le biais de leurs filiales belges, et Deutsche Bank avec une succursale. Pour les banques qui ont une activité de détail en Belgique, Crelan est la mieux capitalisée en tenant compte des risques des actifs (23,25%), suivie par Argenta (22,61%), Belfius (16,49%), KBC (15,66%), ING (14,90%), Deutsche Bank (13,75%) et BNP Paribas (13,62%). Sur les 123 principales banques européennes examinées par l’EBA, du point de vue de leur capitalisation tenant compte des risques des actifs, Crelan est 12e, Argenta 16e, Belfius 67e, KBC 80e, ING 92e, Deutsche Bank 107e et BNP Paribas 110e, détaille l’IESEG.

Les banques purement belges considérées globalement ont par ailleurs des actifs moins risqués que les banques de 23 autres pays, ajoute l’étude. La part des prêts des banques belges pour lesquels les emprunteurs sont en défaut de paiement d’intérêt ou de remboursement, par exemple, se limite à 1,49%, soit la 8e plus petite sur les 26 pays européens examinés par l’EBA.

Les coûts pour les banques belges, notamment les salaires ou les frais informatiques, sont par contre les 5e les plus élevés des 26 pays examinés. Ils représentent 64% des recettes et sont encore supérieurs en Allemagne, en France et au Luxembourg, mais inférieurs aux Pays-Bas entre autres.