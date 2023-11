Le prix de l’or grimpe en flèche : 8 façons d’investir dans le métal précieux

En période d’incertitude économique, les investisseurs se tournent souvent vers l’or, valeur refuge par excellence. Ces dernières semaines, le prix de l’or a fortement augmenté après l’éclatement du violent israélo-palestinien. Jan Longeval (Kounselor Consulting), expert en or et chroniqueur de Trends, présente les plusieurs manières d’investir dans l’or.

L’intérêt pour l’or survient souvent au moment où les marchés boursiers affichent des performances médiocres et où l’économie mondiale est en perte de vitesse. Cela s’est vérifié une fois de plus il y a trois ans, en août 2020, lorsque le prix de l’or a atteint son plus haut niveau historique, en pleine pandémie. Ces dernières semaines, la valeur de l’or a de nouveau fortement augmenté, tout comme celle du bitcoin. Pour de nombreux investisseurs, la crypto-monnaie a une fonction similaire à celle de l’or. Ce qui distingue le métal précieux, c’est qu’il a déjà plus de 6 000 ans d’histoire. Au fil des siècles, l’or a conservé sa valeur réelle.

Mains comment investir dans ce précieux métal ? Pour ce faire, nous nous sommes entretenus avec Jan Longeval, expert en or et en investissement chez Kounselor Consulting.

Acheter de l’or physique « Chaque méthode d’achat d’or a une logique différente », explique M. Longeval. « Les investisseurs peuvent acheter de l’or physique ou investir dans des produits d’investissement liés à l’or. La meilleure motivation pour acheter de l’or physique est une certaine méfiance à l’égard du système bancaire et monétaire. Avec l’or physique, l’investisseur a quelque chose en réserve. C’est une alternative aux moyens de paiement existants ».

1. Les lingots d’or

Les lingots d’or existent en plusieurs tailles et poids, certains en (kilo-)grammes et d’autres en onces d’or. Il s’agit d’une mesure bien connue pour les métaux précieux. Une once d’or équivaut à 31,1034768 grammes. Les lingots d’or peuvent être achetés chez les négociants en or, ainsi qu’auprès de certaines banques. Le prix chez les négociants peut varier. Le message est donc le suivant : il faut comparer.

« Lors de l’achat de lingots d’or, il est important de tenir compte des coûts de transaction, car les petits lingots sont généralement plus chers à négocier », précise M. Longeval. « Une autre préoccupation est la manière dont vous allez stocker cet or. Ne le faites jamais chez vous, car s’il est agréable que les lingots d’or aient une valeur tangible, cela présente également un risque. Mieux vaut louer un coffre-fort auprès de votre banque ou d’une société spécialisée. Si vous décidez de placer de l’or dans le coffre-fort de votre domicile, n’en parlez surtout à personne. »

Avantages – Bien tangible Inconvénients – Frais de transaction plus élevés que pour les produits d’investissement en or – Risque de vol – La location d’un coffre-fort coûte également de l’argent

2. Les pièces d’or

L’achat de pièces d’or est presque le même que l’achat de lingots d’or. Il y a toutefois un point important à tenir à l’oeil. « Oubliez les pièces de collection spéciales », prévient l’expert. « Optez pour des pièces standardisées dont le poids est exprimé en onces d’or. Toutes les pièces anciennes ont un prix élevé en raison de leur valeur de collection mais seules les plus rares dépassent largement la valeur de l’or. C’est vraiment une affaire d’experts. »

Il en va de même pour les bijoux en or. S’ils sont particulièrement agréables à offrir et surtout à recevoir, lors de leur revente certains marchands d’or les refuseront. Et même si vous pouvez toujours les fondre, vous en obtiendrez moins que ce que vous avez payé.

Avantages – Bien tangible Inconvénients – Frais de transaction plus élevés que pour les lingots d’or et les produits d’investissement en or

Produits d’investissement Outre l’achat d’or physique, les investisseurs peuvent également se tourner vers de nombreux produits d’investissement. « Les contrats négociés en bourse sont le choix le plus logique pour un investisseur qui a confiance dans le système financier et qui souhaite se diversifier dans l’or en raison de l’incertitude économique », explique M. Longeval. Pour ce faire, l’investisseur a besoin d’un compte bancaire et d’un compte-titres.

3. Les ETC avec une valeur en or physique

Les contrats négociés en bourse (ETC – Exchange traded contracts) sont des produits d’investissement – essentiellement des obligations – qui sont garantis par l’achat d’or physique. Comme les actions et les ETF, ils sont négociés en bourse par les investisseurs. Les ETC sont l’un des meilleurs moyens d’investir dans l’or électronique, c’est-à-dire l’or que l’on ne possède pas physiquement, selon l’expert en or.

« Les investisseurs qui investissent dans ces titres n’ont pas accès à un coffre-fort, mais leur investissement suit directement le cours de l’or », explique Jan Longeval, qui est également professeur adjoint de finance à la Vlerick Business School. « En outre, certains ETC offrent à leurs investisseurs la possibilité de se faire rembourser leurs parts directement en or physique.

Avantages – Faibles coûts de transaction – Les parts sont parfois négociables en or physique – Investissement direct dans l’or – Pas de stockage physique nécessaire Inconvénients – Frais de gestion – Pas d’actif tangible, ni de dividende

Exemples d’ETF avec une valeur en or physique Xetra-Gold ETC et Xtrackers Physicakl Gold EUR Hedged ETC

4. Actions de sociétés minières (or)

Les détenteurs d’actions de sociétés minières peuvent parfois bénéficier de la hausse du prix de l’or. L’achat d’une action est relativement facile, mais ce n’est certainement pas la meilleure méthode d’investissement, estime l’expert de Kounselor Consulting. « Le problème des actions de sociétés minières est qu’elles ne suivent qu’indirectement le cours de l’or. De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi une telle action s’écarte parfois des mouvements du prix de l’or ».

« Tout d’abord, les investisseurs dépendent des décisions de la direction. Les mines sont aujourd’hui une activité très risquée, où l’on observe beaucoup de mauvaise gestion. Les explorations sont en outre coûteuses et ne sont pas toujours couronnées de succès. Il est donc très fréquent que les sociétés d’extraction d’or enregistrent des performances boursières inférieures à celles qui découlent de la hausse du prix de l’or.

Avantages – Faibles coûts de transaction – Possibilité de revenus supplémentaires grâce aux dividendes Inconvénients – Ne suit qu’indirectement le cours de l’or – Forte dépendance à l’égard des performances des entreprises et faible diversification – Une certaine connaissance des entreprises est nécessaire – Les mouvements de prix sont très volatils.

Exemples d’actions de sociétés d’extraction d’or Gold Fields Ltd, Newmont Corp. et Barrick Gold Corp.

5. Les ETF de sociétés minières (or)

Les fonds négociés en bourse (ETF) constituent une alternative aux actions de sociétés minières aurifères. Un ETF en actions aurifères représente un groupe d’actions de différentes sociétés minières. « En théorie, investir dans un ETF d’actions aurifères devrait permettre une plus grande diversification et donc une répartition des risques. Cette stratégie fonctionne dans de nombreux cas, mais pas pour les sociétés d’extraction d’or », explique M. Longeval. « En effet, le secteur compte de nombreux acteurs faibles qui pèsent sur les rendements. Investir passivement dans les actions des sociétés d’extraction d’or n’est pas une bonne idée, il vaut mieux opter pour une gestion active.

Avantages – Faibles coûts de transaction – Possibilité de revenus supplémentaires grâce aux dividendes Inconvénients – Ne suit qu’indirectement le cours de l’or – Forte dépendance à l’égard des performances des entreprises – Une certaine connaissance des entreprises qui font partie des ETF est nécessaire.

Exemples d’ETF sur les sociétés minières VanEck Gold Miners ETF (GDX), iShares Gold Producers UCITS ETF et L&G Gold Mining UCITS ETF.

6. Fonds de sociétés d’extraction de l’or

Les personnes qui ne souhaitent pas se plonger dans les sociétés minières peuvent se tourner vers des fonds gérés activement. » Les sociétés minières ne sont pas idéales pour ceux qui veulent uniquement profiter du prix de l’or, mais ceux qui souhaitent tout de même investir devraient se tourner vers les fonds communs de placement. Le gestionnaire du fonds doit être en mesure de séparer le bon grain de l’ivraie, en tenant compte de l’évolution des conditions du marché. En revanche, vous payez des frais de gestion qui peuvent varier d’un fonds à l’autre ».

Avantages – Investissement relativement simple – Possibilité de revenus supplémentaires grâce aux dividendes – Diversification des risques Inconvénients – Ne suit qu’indirectement le cours de l’or – Forte dépendance à l’égard des performances de l’entreprise – Frais de gestion relativement élevés

Exemples de fonds de sociétés minières aurifères CPR Invest – Global Gold Mines A EUR et BlackRock BGF World Gold Fund A2 EUR.

7. Futures sur l’or

Ceux qui investissent dans des contrats à terme achètent de l’or dans un certain délai à un prix fixe. Si l’investisseur ne vend pas le contrat avant l’échéance, il doit acheter l’or physique à l’échéance. L’investisseur paie une « marge initiale » par l’intermédiaire d’une plateforme d’investissement. Il s’agit d’un pourcentage de la valeur nominale de l’or du contrat qui sert à couvrir les pertes éventuelles en cas de baisse du prix de l’or. Bien sûr, vous pouvez aussi acheter de l’or physique pour le revendre plus tard, mais l’avantage de l’achat de contrats à terme sur l’or est que la marge est moins élevée. Cela vous permet de créer un effet de levier financier si nécessaire ».

Avantages – Faibles coûts de transaction – Reflet exact du prix de l’or – Permet de créer un effet de levier financier si nécessaire Inconvénients – Spéculatif – Pas d’actif tangible, ni de dividende – Réservé aux experts

8. Options sur l’or

Contrairement aux contrats à terme, une option d’achat ne donne pas à l’investisseur l’obligation d’acheter de l’or à un moment donné dans le futur, mais plutôt le droit de le faire. « Il ne s’agit pas d’un contrat à terme, mais d’un contrat d’opportunité. Une telle option a également un coût, appelé prime d’option. Si le prix de l’or augmente pendant la durée de l’option, l’investisseur peut réaliser un bénéfice. Si le prix de l’or baisse, l’option d’achat perd toute sa valeur, mais si le prix de l’or baisse fortement, la perte de valeur sera moins importante que pour un investissement dans de l’or physique », a déclaré le professeur adjoint de finance.

« Les primes d’option sont plus chères que des contrats à terme, car il s’agit d’un contrat de probabilité. Le montant de la prime d’option dépend de la volatilité du prix de l’or et de l’échéance. »