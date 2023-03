« Le Luxembourg est le n°1 mondial des fonds durables »

Dans l’émission Trends Talk (Canal Z), le directeur de Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, explique l’importance de la gestion des fonds durables pour la place financière de Luxembourg.

« Trente-quatre pourcents des avoirs sous gestions dans des fonds durables en Europe sont logés chez nous. Cela fait du Luxembourg le n°1 mondial en ce domaine », déclare Nicolas Mackel, interrogé dans le cadre de l’émission Trends Talk. Ce positionnement découle d’une part presque mathématiquement de l’importance de la place luxembourgeoise dans la gestion des fonds d’investissement et, d’autre part, du « rôle pionnier » de la bourse du Luxembourg. « Dès 2016, elle a créé une plateforme séparée pour les emprunts obligataires verts et l’a dotée de critères de processus et de contrôle sévères qui lui ont valu la confiance des principaux émetteurs mondiaux, précise le CEO de Luxembourg for Finance. Elle est aujourd’hui le leader mondial de la cotation d’emprunts obligataires durables. »



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Nicolas Mackel revient par ailleurs sur les atouts de la place financière luxembourgeoise, qui génère 14% de l’emploi et 25% de la valeur ajoutée de l’économie du Grand-Duché, et qui est devenue ainsi « un centre d’excellence » dans toute une série d’activités relatives au monde de la finance. Être au carrefour des mondes germaniques et francophones est l’un de ces atouts. « Malgré toute l’harmonisation, il subsiste d’énormes différences réglementaires et fiscales mais aussi dans la culture d’investissement sur les marchés nationaux, dit-il. Vous allez trouver au Luxembourg, les personnes qui connaissent bien ces marchés et savent comment les traiter. Les Luxembourgeois ont toujours été un trait d’union entre plusieurs peuples européens. »

Ces atouts ont bien entendu été précieux au moment de saisir les opportunités offertes par le Brexit : 95 institutions financières ont relocalisé des activités vers le Luxembourg, 14 assureurs sont venus de Londres, attirés par la stabilité offerte par le Grand-Duché. « Nous regardons cependant un événement comme le Brexit d’abord avec des yeux d’Européens, précise Nicolas Mackel. Nous regrettons de voir un pays aussi important que le Royaume Uni quitter l’Union européenne. En tant que place financière, c’est peut-être une opportunité, même si sur le long terme, ce ne sera pas nécessairement bénéfique. »



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’interview de Nicolas Mackel sera diffusée ce weekend sur Canal Z. Il y parle de son métier particulier de représentant de la place financière du Luxembourg à travers le monde (c’est un diplomate, pas un financier) mais aussi de sa passion pour Bruce Springsteen, dont il ne manquera pas la tournée européenne ce printemps.