Le dossier Bit4You a été transmis au parquet

L’autorité des marchés boursiers, la FSMA, a transmis le dossier relatif à la débâcle de Bit4You, la première plateforme belge d’échanges de cryptomonnaies, au parquet de Bruxelles, rapporte lundi L’Echo.

Le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a également nommé deux administrateurs provisoires, l’avocat Nicholas Ouchinsky et le réviseur d’entreprise Dirk Smets, pour examiner les options de sauvetage de la plateforme et protéger les intérêts des clients. Ceux-ci devront présenter un rapport au tribunal dans les semaines à venir.

Quelque 41.800 clients belges ont investi environ 13 millions d’euros sur cette plateforme, mais ces fonds sont actuellement bloqués et les clients ignorent s’ils pourront un jour les récupérer. La plateforme a suspendu ses opérations depuis que son sous-traitant CoinLoan est entré dans une procédure d’insolvabilité engagée par la justice estonnienne.

La FSMA a transmis le dossier au parquet de Bruxelles après avoir constaté « des irrégularités dans la demande d’inscription déposée par Bit4You (…) ». « Suite à la déconfiture ultérieure de Coinloan, Bit4You a suspendu ses activités et finalement retiré sa demande d’inscription le 2 mai 2023. Elle a par voie de conséquence automatiquement perdu le bénéfice de l’autorisation provisoire. La FSMA avait auparavant notifié à Bit4You son intention de refuser sa demande d’inscription et informé le procureur du Roi des irrégularités constatées dans le chef de l’ancien management », explique le gendarme boursier.

La majeure partie des membres de la direction de Bit4You ont démissionné depuis la suspension des opérations, et la plateforme ne dispose plus de l’autorisation provisoire d’exercer en Belgique. Les administrateurs provisoires nommés par le tribunal examineront les possibilités de sauvetage de la plateforme et devront faire rapport au tribunal dans les prochaines semaines.