Le compte Base de la banque KBC sera bientôt payant

Le bancassureur KBC/CBC met fin à la gratuité de son compte Base, annonce-t-il lundi. A partir du 1er juillet, ce compte coûtera 2 euros par mois, sauf pour les utilisateurs de moins de 24 ans et ceux déjà détenteurs d’un compte Plus.

Les comptes Base et Plus sont proposés depuis 2014. Les deux packs comprennent un compte à vue et des services bancaires connexes. Selon KBC, environ 75% des clients ont opté pour un compte Plus.

C’est pour élargir la gamme des services que le bancassureur annonce rendre payant son compte gratuit. « Ces changements reflètent la hausse de l’inflation ainsi que les investissements continus de KBC dans l’innovation, la numérisation, la sécurisation et le suivi d’une réglementation complexe, en constante évolution. »

Outre les deux euros mensuels pour le compte Base, le prix du compte Plus augmentera également, passant de 3,25 euros mensuels à 3,75 euros à partir du 1er avril. Tous les comptes resteront cependant gratuits pour les clients de moins de 24 ans.