Le bénéfice net de KBC en hausse de 30%

Le bénéfice net de KBC s’élève à 2,7 milliards d’euros après trois trimestres, en hausse de 30% par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2022, a fait savoir la banque jeudi à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

Le CEO de KBC Johan Thijs, souligne, pour le trimestre écoulé, de meilleurs résultats de l’assurance et une légère hausse des revenus nets de commissions, « bien que ceux-ci aient été compensés par la baisse des revenus nets d’intérêts, des revenus à la juste valeur et liés au trading et des revenus de dividendes ».

Le volume des crédits a progressé de 1% en rythme trimestriel et de 2% en rythme annuel. L’émission du bon d’État à un an a eu des effets sur les dépôts puisque ceux-ci ont reculé de 3%, tant en glissement trimestriel qu’annuel. KBC évalue à 5,7 milliards d’euros l’impact négatif direct des retraits de la clientèle au profit du bon d’État au début du mois de septembre. Au total, près de 22 milliards d’euros avaient été levés auprès des ménages belges.

Sur l’ensemble de l’année, la banque prévoit des revenus nets d’intérêts de 5,4 milliards d’euros, contre une première estimation de 5,6 milliards. Cette baisse s’expliquerait par « l’impact négatif direct du bon d’État (-0,1 milliard d’euros) et par l’impact négatif principalement dû à de nouveaux transferts depuis des comptes courants et d’épargne vers les dépôts à terme et la gestion d’actifs (-0,1 milliard d’euros) ».